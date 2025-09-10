Elena Sánchez, arquitecta, sobre los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “Cogen para Sevilla un proyecto hecho en el País Vasco, copian y pegan”

Cada vez es más frecuente encontrar en la periferia de las ciudades españolas un paisaje común: hileras de novedosos edificios, altos, impersonales y vestidos de peculiares franjas blancas y negras. Son los conocidos como 'bloques cebra', un término popularizado por la cuenta homónima de Instagram (@bloque_cebra), que analiza con ironía las repercusiones de este movimiento arquitectónico. "Nueva especie invasora en España", puntualiza el colectivo.

"Es verdad que son barrios nuevos, pero no se busca crear ningún tipo de personalidad", explica por su parte Elena Sánchez, arquitecta en el estudio de Mairena del Aljarafe, NEBS Arquitectura. El principal problema es, de acuerdo con su opinión, el abaratamiento de los costes. Por ello, y como sugiere esta iniciativa de las redes sociales, "la cebra no es solo una cuestión estética. Es el síntoma de un sistema que construye sin intención, donde la arquitectura se reduce a cumplir la normativa y maximizar la rentabilidad".

De Sevilla al País Vasco, "edificios fotocopiados"

En otras palabras, hablamos de "pasotismo urbano", añade el colectivo de jóvenes arquitectos. Por ese motivo, en declaraciones para el Diario de Sevilla, Elena Sánchez hace una comparativa entre las zonas céntricas de las ciudades y las nuevas construcciones de la periferia. "Si te vas al centro de Sevilla, Madrid o Barcelona, sabes dónde estás. Son ciudades muy distintas y cada edificio tiene algo, una historia detrás. Pero en la periferia no hay nada que las diferencie".

Se trata, en cualquier caso, de "edificios fotocopiados", ajenos completamente al entorno en el que se encuentran e indiferentes a quien los habita. “Cogen para Sevilla un proyecto hecho en el País Vasco, copian y pegan”, comenta la arquitecta. De esta forma, la integración del paisaje urbano se pierde, sin considerar las necesidades propias del lugar. "No piensan qué busca el ciudadano porque no es lo mismo vivir en el País Vasco que en Sevilla".

Un mapa interactivo para localizar los 'edificios cebra'

Ahora bien, muchas personas asocian estos edificios a una idea de "modernos, exlusivos, nuevos... y es lo que se está transmitiendo", prosigue. De acuerdo con el mapa interactivo creado por la iniciativa Bloques de Cebra para contabilizar el nivel de "cebrismo", hay un total de 947 ejemplares registrados en el territorio nacional y algunos de ellos se encuentran en la propia provincia de Sevilla.

"El éxito de los bloques cebra también tiene que ver con cómo se regula el urbanismo en España", plantea Idealista en un artículo. "La normativa fija alturas, alineaciones y edificabilidad, pero raramente atiende a la integración con el entorno o la vida en las plantas bajas. El resultado es un parque residencial homogéneo, levantado a golpe de Excel y con poca interacción con el espacio público". Las promotoras son entonces autoras de unas construcciones que priorizan el rendimiento económico.

En muchos casos, estos edificios se completan con todo un 'pack cebra' de instalaciones: piscinas, gimnasios, pistas de pádel o garajes. "La piscina se convierte en símbolo. Prima hermana del parking privado y la pista de pádel, es ya un reclamo tanto del tórrido sur andaluz o bajo la lluvia del norte cántabro", puntualiza el colectivo.