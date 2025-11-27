Los vecinos de la Alameda de Hércules han denunciado en redes sociales una noche de desórdenes públicos en la zona, con escenas de exhibicionismo, daños en señales, gritos y golpes en portales. Los afectados reclaman la intervención inmediata de la Policía Local para identificar a los responsables de lo que califican como un episodio de “terror” para el vecindario.

En un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), los residentes afirman: “Esto no puede quedar impune. Rogamos a la Policía que se proceda a la inmediata identificación de estos individuos que han aterrorizado a los vecinos de la Alameda”. El texto se acompaña de un vídeo grabado durante la noche, en el que se observan algunos de los altercados.

Entre las respuestas al mensaje, varios usuarios se dirigen directamente al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (@jlsanzalcalde), reclamando explicaciones por lo que consideran un “abandono continuado” del barrio. Según las mismas fuentes, los vecinos prevén presentar una denuncia colectiva por los hechos.

Las respuestas al vídeo reflejan un profundo malestar ciudadano. El usuario @acomosi señalaba: “No deberían salir de Sevilla sin ser arrestados. Controles en el aeropuerto o lo que sea necesario. Además del sufrimiento de los vecinos, esto si queda impune da una imagen de ciudad sin ley”. Por su parte, @lavidadegalay apuntaba que “eso es un día cualquiera ahora en Navidades en el Arenal”, añadiendo que “esta mañana, al llevar a mis hijos al colegio, mi calle estaba llena de vasos rotos, orines y vómitos”.

También el usuario @DavidLp32705032 expresaba su indignación: “Absolutamente indignante. Para esto ha quedado Sevilla y los sevillanos. Turismo de calidad una noche cualquiera”. Las denuncias se multiplican en un contexto en el que los residentes del centro reclaman mayor vigilancia y medidas disuasorias ante los incidentes asociados al ocio nocturno.