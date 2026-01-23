Este viernes llega a Sevilla el cuerpo del maquinista Fernando Huerta muerto al descarrilar el tren de Barcelona

Este viernes por la tarde está previsto que llegue a Sevilla el cuerpo de Fernando Huerta Jiménez, el maquinista de 28 años en prácticas que murió al descarrilar un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por la noche entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona).

El tanatorio de la SE-30 acogerá las exequias de este trabajador ferroviario sevillano desde este sábado 24 de enero en las salas 15 y 16 (2° planta). El responso se celebrará al día siguiente, este domingo 25 de enero, a las 10:00 de la mañana, al que seguirá la incineración a las 11:00, según fuentes de la familia.

El maquinista, natural de Sevilla, es la única víctima mortal del accidente provocado por la caída de un muro de contención sobre la vía. En la ciudad era conocido por su vinculación a la Hermandad de la Macarena y a la Peña Sevillista de Triana.

Se encontraba realizando su periodo de formación y prácticas en Renfe. En el momento del siniestro, el maquinista se encontraba en la cabina junto a otros cuatro compañeros, que sufrieron heridas graves. Había sido destinado a Barcelona para completar su formación profesional tras su paso por una empresa privada de transporte ferroviario.

Solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar con el muro

La investigación sobre el siniestro ha desvelado que el tren de Gelida solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar contra un muro de contención de hormigón que se desplomó sobre la vía causando la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos, según informa Efe.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, ha publicado un primer informe del accidente tras el análisis de la caja negra del tren, en el que señala que éste "dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar, unos cinco segundos desde el inicio de la frenada a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros".