El Virgen del Rocío adapta un espacio para posibilitar el contacto 'piel con piel' tras las cesáreas

El Hospital Virgen del Rocío ha finalizado las obras de adecuación en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) del Hospital de la Mujer. La intervención ha creado un espacio específico que permitirá a las madres sometidas a cesárea realizar el contacto piel con piel con sus bebés en un entorno más íntimo y separado del resto de pacientes postquirúrgicos.

Hasta ahora, las madres intervenidas mediante cesárea tenían su primer contacto con el recién nacido dentro del propio quirófano. Sin embargo, tras finalizar la intervención, madre y bebé eran separados: ella pasaba a reanimación mientras el pequeño era trasladado a la zona de postparto, generalmente bajo el cuidado del padre. Gracias a esta reforma, que incluye una entrada independiente a la URPA, los padres también podrán acceder a este espacio sin interferir con otros pacientes.

La Junta de Andalucía ha explicado que la obra ha supuesto "una redistribución del espacio con el mismo número de camas con las que contaba, pero ofreciendo un mejor servicio a las pacientes, que tendrán un espacio más amplio y confortable". También los profesionales sanitarios disponen de mejores condiciones de trabajo, especialmente en el control de enfermería, lo que repercutirá en una atención de mayor calidad.

Avances en la humanización de la atención perinatal

Esta mejora se integra en la estrategia de humanización en la atención perinatal del Hospital Virgen del Rocío, un centro que atiende aproximadamente 4.500 partos anuales, de los cuales el 27,2% son mediante cesárea, según los datos recogidos en la Memoria de 2024.

La URPA del Hospital de la Mujer no solo acoge a madres tras cesáreas, sino que recibe diariamente una veintena de pacientes sometidas a distintas intervenciones como cirugías de mama, oncológicas o ginecológicas. Asimismo, es el espacio donde ingresan pacientes hospitalizadas en el Maternal que presentan complicaciones y requieren cuidados especializados para estabilizarse, siendo atendidas por médicos y enfermeras de Anestesiología y Rehabilitación.

Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan la implementación de monitorización centralizada y cabeceros con sistemas de control para aumentar la seguridad. Se ha mejorado significativamente la visibilidad de las pacientes desde el control de enfermería y se ha instalado un sistema de iluminación sectorizado que funciona de manera independiente cada dos puestos asistenciales.

La reforma ha incluido también una nueva instalación de gases medicinales (oxígeno, vacío y aire) desde los cabeceros. Aprovechando la intervención, se ha renovado por completo la instalación eléctrica y se ha modernizado el sistema de climatización para garantizar el confort de pacientes y profesionales.