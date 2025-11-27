El Virgen del Rocío incorpora imágenes inmersivas para facilitar las resonancias en niños

El Hospital Infantil Virgen del Rocío ha incorporado un sistema audiovisual inmersivo en su sala de resonancia magnética pediátrica con el objetivo de disminuir la ansiedad de los pequeños pacientes y reducir, siempre que sea posible, la necesidad de sedación durante la prueba. La nueva tecnología permite proyectar películas y documentales adaptados a cada edad, lo que facilita que los menores permanezcan tranquilos y colaboren durante la exploración.

La instalación del equipo ha sido posible gracias a una donación de la asociación Andex y del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, y se enmarca en las políticas de humanización impulsadas por el Sistema Andaluz de Salud.

En el desarrollo del proyecto han intervenido profesionales de Radiodiagnóstico y Pediatría. Desde el servicio de Radiodiagnóstico han participado Pablo Caro, facultativo responsable de la iniciativa, así como el personal técnico y de Enfermería de la Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Infantil. Por parte de Pediatría han colaborado Catalina Márquez, jefa de la unidad; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de bloque de Enfermería; y Gema Ramírez, facultativa responsable de Humanización.

Una prueba segura e indolora

El pasado año se realizaron más de 36.000 resonancias magnéticas en los distintos centros del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Esta técnica diagnóstica, segura e indolora, utiliza un campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes de alta precisión sin necesidad de emplear radiaciones ionizantes.

La duración de la exploración (entre 15 y 60 minutos) hace imprescindible que el paciente permanezca completamente inmóvil, por lo que la incorporación de elementos que reduzcan el estrés y favorezcan la colaboración resulta clave para mejorar la calidad de las imágenes y la eficiencia del proceso.

Durante la prueba, el paciente escucha sonidos rítmicos de gran intensidad generados por el equipo. En algunos casos, el técnico solicitará breves apneas, siempre de pocos segundos. El menor permanece en todo momento en comunicación con el profesional, que lo observa desde la sala contigua a través de un cristal de seguridad.