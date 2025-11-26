El Virgen del Rocío innova contra el cáncer de próstata con tratamientos combinados y una app móvil

Personal sanitario durante una de las actividades en el centro con motivo del mes de la salud masculina, Movember.

El Servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, dirigido por el doctor Rafael Medina, está al frente de dos proyectos de investigación destinados a optimizar el tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer de próstata.

El primer estudio se centra en pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo. Se trata de un proyecto traslacional que investiga el efecto combinado de inhibidores de PARP (iPARP), la terapia de deprivación androgénica (TDA) y la radioterapia (RT) en cultivos celulares tridimensionales.

Los iPARP actúan inhibiendo la reparación del ADN y, al mismo tiempo, sensibilizan las células tumorales a la radioterapia. Además, bloquean la transcripción del receptor androgénico, mientras que la TDA potencia la expresión de PARP e inhibe genes de reparación del ADN, aumentando así la sensibilidad de los tumores a los iPARP.

El objetivo del estudio es analizar in vitro la interacción entre estas terapias y su potencial beneficio en tumores de alto riesgo, sentando las bases para futuras estrategias combinadas que puedan mejorar la eficacia del tratamiento.

El segundo proyecto se centra en el seguimiento ambulatorio de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración mediante la aplicación móvil Procare. Esta herramienta permite una comunicación continua entre pacientes y profesionales, facilitando la detección temprana de eventos adversos y cambios en la calidad de vida.

La app busca optimizar la gestión sanitaria, personalizar los tratamientos y aumentar la adherencia terapéutica, contribuyendo a mejorar los resultados clínicos y la experiencia de los pacientes. En un contexto en el que la mayoría de la población, incluidos mayores de 65 años, utiliza smartphones, las aplicaciones de salud móvil representan una oportunidad para un seguimiento más cercano y eficaz.

Mes de la Salud Masculina

Con motivo del Mes de la Salud Masculina (Movember), el Virgen del Rocío ilumina su cúpula de azul cada lunes de noviembre y decora la entrada del hospital con los tradicionales bigotes, en apoyo a la concienciación sobre la salud masculina.

El servicio de Urología del hospital realiza anualmente alrededor de 150 cirugías de cáncer de próstata mediante técnicas mínimamente invasivas, incluyendo laparoscopia asistida y cirugía robótica con Da Vinci. Estas técnicas permiten reducir los efectos secundarios más habituales, como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.

En tumores localizados, los pacientes también pueden beneficiarse de radioterapia con tecnología avanzada, logrando tasas de curación superiores al 90%.

Además de su actividad clínica, el equipo liderado por el doctor Medina sigue investigando nuevas terapias y es uno de los principales reclutadores de España en ensayos clínicos sobre cáncer de próstata.