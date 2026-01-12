El Virgen del Rocío atiende a 55 pacientes en su primer año como referente nacional en Enfermedad Vascular Hepática

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha atendido a 55 pacientes desde que fue designado en noviembre de 2024 como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud para su Unidad de Enfermedad Vascular Hepática Compleja del Adulto. El centro sevillano, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, se consolida como el tercer hospital público de España con un total de 30 unidades de referencia tras la incorporación de otros cinco CSUR designados por el Ministerio en diciembre de 2024.

Desde la designación, se han realizado 55 procedimientos TIPSS (Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular) a pacientes de diferentes procedencias: 20 del propio hospital, 25 derivados de otros centros de la provincia de Sevilla, seis casos de otras provincias andaluzas y cuatro pacientes procedentes de fuera de Andalucía. La distribución geográfica de los casos atendidos refleja la necesidad de concentrar la experiencia en patologías de alta complejidad y baja prevalencia.

En 24 de los 55 procedimientos realizados, prácticamente la mitad de los casos, existía una trombosis o necesidad de realizar una recanalización de la vena porta o de las venas suprahepáticas. Estos procedimientos requieren una extensa formación y experiencia debido a su elevada complejidad técnica. Las enfermedades vasculares hepáticas en adultos agrupan entidades infrecuentes que se caracterizan por la complejidad en su diagnóstico y la dificultad de su tratamiento, que en ocasiones requiere técnicas altamente sofisticadas.

Equipo multidisciplinar de 35 profesionales

La Unidad de Enfermedad Vascular Hepática Compleja del Adulto del centro sevillano está compuesta por 35 profesionales procedentes de hasta nueve disciplinas distintas. El equipo está coordinado por el doctor Álvaro Giráldez, hepatólogo, y por Concepción Meana, responsable de cuidados de enfermería y gestora de casos de este CSUR. El abordaje multidisciplinar incluye hepatólogos, radiólogos diagnósticos e intervencionistas, cirujanos hepáticos, intensivistas, anestesistas, cardiólogos expertos en cardiopatías congénitas y patólogos, entre otros especialistas.

Los CSUR persiguen mejorar la equidad en el acceso a los servicios de alto nivel de especialización de todos los ciudadanos cuando lo precisen. Además, buscan concentrar la experiencia de alto nivel de especialización, garantizando una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente, y mejorar la atención de las patologías y procedimientos de baja prevalencia. La Junta de Andalucía ha destacado la importante necesidad de generación de conocimiento para determinar la historia natural, el pronóstico y el tratamiento de muchas de estas enfermedades minoritarias.

La Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular es un procedimiento guiado por imágenes radiológicas en tiempo real que pretende crear una conexión entre la vena de entrada (porta) y la vena de salida (hepática). El propósito es que la sangre atraviese sin dificultad el obstáculo que supone un hígado generalmente anormal. Habitualmente, los pacientes que necesitan una DPIT sufren de hipertensión portal: este incremento en la presión en la vena porta provoca que la sangre circule de forma anómala hacia el estómago y la región inferior del esófago, provocando vasos agrandados con riesgo de hemorragia.

La hipertensión portal en adultos se desarrolla a menudo como resultado de problemas crónicos del hígado que terminan produciendo una cirrosis. Las enfermedades vasculares hepáticas son una excepción a esta situación, porque en ellas se pueden producir complicaciones de la hipertensión portal no como consecuencia de un daño arquitectural del hígado, sino por alteraciones morfológicas en los vasos sanguíneos que participan de la vascularización hepática.