El Virgen del Rocío sitúa a Sevilla en la élite hospitalaria mundial

La sanidad sevillana consolida su prestigio internacional en el ranking World’s Best Hospitals 2026, publicado por la revista Newsweek, situando a varios de sus centros entre los más reconocidos del panorama nacional e internacional.

En el ámbito de la sanidad pública, el Hospital Universitario Virgen del Rocío se erige como el gran referente andaluz al ser el único hospital público de Sevilla presente en el listado mundial de los 250 mejores centros sanitarios. El complejo sevillano ocupa el puesto 176 a nivel global, un reconocimiento que subraya su excelencia asistencial y su capacidad investigadora.

En la clasificación nacional, el Virgen del Rocío logra además cerrar el Top 10 de los mejores hospitales de España, consolidándose como uno de los grandes referentes del sistema sanitario público. Le sigue el Hospital Universitario Virgen Macarena, que alcanza el puesto 18, mientras que el Hospital Universitario de Valme se sitúa en la posición 68, completando así la destacada presencia de la red hospitalaria pública sevillana en el ranking.

En el ámbito privado, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón vuelve a brillar con luz propia al convertirse en el único centro privado de Sevilla incluido entre los 100 mejores hospitales de España. El hospital sevillano encadena su séptima aparición consecutiva en esta clasificación y mantiene su presencia ininterrumpida en el Top 50 nacional desde la primera edición. En 2026, ocupa el puesto 43, reafirmando su posición de liderazgo en la sanidad privada andaluza.

La presencia de Quirónsalud en Andalucía se completa con el Hospital Quirónsalud Málaga, que figura en el puesto 36 del ranking nacional. Ambos centros son los únicos hospitales privados andaluces situados entre los 50 mejores del país.

El ranking World’s Best Hospitals se elabora a partir de un amplio proceso de evaluación que combina la opinión de decenas de miles de profesionales sanitarios de 32 países con indicadores objetivos de calidad hospitalaria, datos de seguridad, experiencia del paciente y, en esta octava edición, una mayor ponderación de la implantación de PROMs (Patient Reported Outcome Measures), herramientas que miden los resultados de salud desde la perspectiva del propio paciente.

Fuerte presencia del grupo Quirónsalud

El grupo Quirónsalud vuelve a demostrar su peso específico en la sanidad española con catorce centros incluidos en la clasificación. En el ranking global de los 250 mejores hospitales del mundo figura un año más el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que se mantiene entre los 170 primeros y continúa siendo uno de los doce centros españoles presentes en este listado internacional.

En el ámbito nacional, Quirónsalud cuenta con once hospitales entre los más destacados de España, diez de ellos en el Top 50: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (9º), Hospital Ruber Internacional (14º), Centro Médico Teknon (16º), Hospital Quirónsalud Barcelona (20º), Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (29º), Hospital Universitari Dexeus (31º), Hospital Universitari Sagrat Cor (35º), Hospital Quirónsalud Málaga (36º), Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (43º), Hospital Universitario Rey Juan Carlos (48º) y Hospital Universitario La Luz (92º).

Estos resultados refuerzan la posición de Sevilla como uno de los polos sanitarios más relevantes del sur de España, con un sistema hospitalario que combina excelencia pública y privada y que continúa ganando reconocimiento en los principales indicadores internacionales de calidad asistencial.