El Virgen del Rocío sostiene a la sanidad sevillana entre las diez mejores de España

La provincia de Sevilla vuelve a situarse como uno de los grandes referentes del sistema sanitario español, según el último ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por Merco, que ha publicado la clasificación de los cien hospitales con mejor reputación de España en 2025. Los resultados consolidan la fortaleza de los grandes centros públicos sevillanos y reflejan, además, una destacada presencia de hospitales privados, con subidas relevantes y nuevas incorporaciones.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío revalida su posición como el hospital sevillano mejor valorado y repite en el octavo puesto a nivel nacional, con 6.058 puntos, manteniendo a la sanidad pública de la provincia dentro del top 10 de España. Un resultado que confirma la estabilidad y el prestigio del complejo hospitalario sevillano en un ranking especialmente competitivo.

Según Merco Salud, la 11ª edición del ranking de Hospitales y Servicios Clínicos con mejor reputación sitúa nuevamente al Hospital La Paz (Madrid) como líder nacional, destacando en 16 servicios clínicos, seguido del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del Hospital Clínic Barcelona, que completan el podio de la sanidad pública española.

El Macarena retrocede y Valme protagoniza la mayor subida

Para encontrar el siguiente hospital sevillano en la clasificación hay que descender hasta el puesto 17, ocupado por el Hospital Universitario Virgen Macarena, que experimenta un descenso respecto a 2024, cuando se situó en la posición 14. A pesar de esta caída, el centro mantiene una presencia sólida dentro del grupo de hospitales más reputados del país.

El comportamiento más positivo lo protagoniza el Hospital de Valme, que firma la mayor subida de la provincia. El centro sevillano asciende hasta el puesto 51, mejorando notablemente la posición 72 que ocupaba el pasado año, una evolución que refuerza su proyección dentro del sistema sanitario público.

En el contexto andaluz, el Virgen del Rocío continúa liderando la clasificación regional. Tras el hospital sevillano, el Hospital Regional de Málaga escala hasta el puesto 13, mejorando desde la posición 16, mientras que el Hospital Reina Sofía de Córdoba desciende del 13 al puesto 15, completando el top 3 andaluz de hospitales públicos.

El liderazgo privado sevillano

En el ámbito de la sanidad privada, Sevilla vuelve a destacar con fuerza. El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón repite como el centro privado andaluz mejor posicionado y protagoniza una de las subidas más significativas del ranking, al escalar del puesto 20 al 12, rozando el top 10 nacional.

Le sigue el Hospital Vithas Sevilla, que mantiene la posición 26, consolidando su estabilidad dentro del ranking. Una de las principales novedades la aporta el Hospital Viamed Fátima, que entra por primera vez en la clasificación y lo hace directamente en el puesto 68.

También figuran el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, que se sitúa en la posición 69; el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, que mejora notablemente al subir del puesto 90 al 70; y el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, que registra la caída más acusada, pasando del puesto 23 al 78. Por su parte, el Hospital San Agustín también retrocede, descendiendo del 76 al 98.

El ranking MRS 2025 dibuja un escenario en el que Sevilla mantiene un papel protagonista tanto en la sanidad pública como en la privada, combinando centros consolidados en la élite nacional con otros que experimentan avances y retrocesos significativos. En conjunto, los resultados refuerzan la imagen de la provincia como uno de los polos sanitarios más relevantes del sur de España, con capacidad para competir en reputación a escala nacional.