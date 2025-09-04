VOI mantiene sus patinetes en Sevilla capital, en situación ilegal según el Ayuntamiento

Voi Technology mantiene en servicio sus patinetes eléctricos en Sevilla capital, una situación ilegal según el Ayuntamiento, que el pasado 29 de julio anunció que comenzaba a retirarlos al no aceptar los argumentos de la empresa para mantener el servicio.

Según han informado a EFE fuentes de la empresa, en la reunieron que mantuvieron las dos partes a principios de julio se pactó "una retirada progresiva de patinetes", de modo que "no hay nada ilegal en estas actuaciones empresariales y sí mucho ánimo cooperativo con el Consistorio".

La empresa señala que mantiene un "compromiso inquebrantable" con Sevilla, y concreta que, a pesar de la bajada del número de vehículos -tenía 1.000 inicialmente-, desde el 1 de junio al 31 de agosto "se ha registrado un 6 % más de facturación, junto a un 4 % más de nuevos usuarios", lo que denotaría "un incremento en los viajes de sevillanos, que repiten al usar los vehículos", y un 3,4 % más de viajes respecto a los mismos meses de 2024.

VOI indica que, "lamentablemente", sus patinetes dejarán de operar en Sevilla "en un corto plazo", aunque espera que "el sector de los vehículos de movilidad personal compartidos" vuelva a tener cabida en algún momento "como método de transporte de los sevillanos".

"Se están retirando"

Desde el Ayuntamiento se apunta a EFE que los patinetes "no están autorizados y se están retirando", sin que haya habido "nuevas reuniones" desde la que se tuvo en julio, cuando el Consistorio habría indicado a la empresa que tenía que retirar los patinetes cuanto antes.

Estos vehículos, indica la misma fuente, se están "llevando al depósito municipal, y la empresa los retira una vez pagada la multa correspondiente", mientras que los aparcamientos de estos patinetes "se están destinando a motocicletas".

Cuando el pasado 29 de julio se anunció que se comenzaba con la retirada, el Ayuntamiento sostuvo que la recogida está motivada porque "la empresa operaba ilegalmente en Sevilla desde abril, cuando se dejó sin efecto la autorización para su explotación temporal", que estaba enmarcada dentro de un proyecto piloto, y no se prolonga "al no cumplir con las expectativas".

Tras asegurar la empresa que el contrato que firmó en su día con el Ayuntamiento la avala para no dejar de prestar servicio en la ciudad y que retirarlos le dejaría "en una grave inseguridad jurídica", fuentes municipales defendieron su actuación en este caso, ya que "al tratarse de un proyecto piloto, en ningún caso hablamos de que dicha empresa tuviera licencia para operar".

Concluido el proyecto piloto y a solicitud de VOI, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente acordó el 21 marzo de 2023 conceder a la empresa autorización para continuar la prestación del servicio de explotación de 1.000 patinetes hasta la fecha de inicio de la explotación efectiva de las nuevas autorizaciones previstas. "Este plazo expiró y se decidió no sacar licitación al no obtenerse los resultados esperados", según el consistorio.

El Ayuntamiento ha negado además que exista contrato alguno, por lo que "la empresa está operando ilegalmente en la ciudad y, por tanto, incumpliendo la Ley".