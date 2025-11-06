¿Volverán las lluvias a Sevilla esta semana? Esto es lo que dice la Aemet

Este jueves 6 de noviembre llega con "un descenso muy acusado de las temperaturas en Andalucía", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Además, tras el paso del frente frío que se cernió sobre la región durante las jornadas previas, "tan solo se producirán algunas precipitaciones poco significativas" en lo que resta de semana. La provincia de Sevilla se mantendrá entonces con un tiempo estable, bajo la posibilidad de chubascos aislados en determinadas zonas.

Por el momento, las máximas se mantienen cerca de los 22ºC en la capital hispalense o Lebrija, mientras que en Écija rondan los 21ºC y en Morón de la Frontera llegan únicamente hasta los 19ºC. En cuanto a las mínimas, oscilan en torno a los 10ºC - 12ºC de manera generalizada. Ahora bien, ¿existen posibilidades de lluvia para los próximos días?

¿Volverán las lluvias a Sevilla?

De acuerdo con las previsiones de la Aemet, este jueves 6 de noviembre prosigue su curso bajo "cielos poco nubosos", de manera estable y, como hemos visto, con una significativa bajada térmica. En zonas del norte, como Guadalcanal, Constantina o Alanís, las temperaturas no superan los 15ºC o 16ºC. Asimismo, descienden hasta los 7ºC, acercándonos a un clima más fresco y otoñal, pero sin precipitaciones.

Sin embargo, el viernes 7 de noviembre vuelven las lluvias, aunque de una manera muy liviana. Los modelos meteorológicos indican que la nubosidad irá aumentando conforme avancen las horas hasta verse acompañada de "precipitaciones débiles" durante la tarde. Será hacia el mediodía cuando se empiecen a observar los primeros chubascos, con un 60% de probabilidades en Guadalcanal, un 45% en Constantina y Alanís; e incluso un 20 - 25% en Écija.

No obstante, a partir de las 18:00 horas se incrementará este pocentaje, especialmente en Sevilla capital (80%), Guadalcanal (85%), Écija (70%), Lebrija (75%) o Dos Hermanas (75%). Por lo tanto, el final del día muestra un panorama ligeramente lluvioso, con la posibilidad de tormentas aisladas en la localidad guadalcanalense y unas temperaturas que se mantienen sin cambios.

¿Cuál es la previsión de la Aemet para la próxima semana?

Previsión para el miércoles 12 de noviembre en Sevilla / Aemet

Durante el fin de semana, apenas se esperan lluvias en la provincia. A nivel andaluz, en cambio, sí es posible que se produzcan "precipitaciones débiles en las Sierras Béticas". En cualquier caso, el sábado 8 de noviembre, los datos de la Aemet revelan una probabilidad de precipitaciones del 30% en Lebrija, antes del mediodía; así como del 20% en Écija. Esta situación de calma se extiende hasta concluir el domingo y, a partir del lunes, los valores empiezan a aumentar levemente.

Aunque la distancia en el tiempo hace que las previsiones puedan cambiar durante los próximos días, todo apunta a que el miércoles 12 de noviembre, las precipitaciones volverán otra vez a Sevilla, con lluvias en la capital (70%), Guadalcanal (70%), Constantina (70%), Écija (50%) o Lebrija (65%). La zona del norte y el centro de la provincia serán de nuevo las áreas más afectadas, si bien es verdad que el mapa refleja una situación generalizada en toda la provincia.