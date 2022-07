El voto contra el dictamen del CESS sobre la situación social y económica de Sevilla

El dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) al informe socioeconómico de la ciudad se aprobó el 28 de junio pasado con un único voto particular en contra, el del economista José Carlos González Lorente, consejero que formaba parte como experto independiente del grupo trabajadores, por CCOO, en este órgano asesor del Ayuntamiento de Sevilla.

González Lorente explica que se opuso al dictamen por considerar que las conclusiones y recomendaciones del CESS son "insuficientes". Contrario al voto unánime que caracteriza las decisiones de este organismo, el economista lamenta que "en este como en otros informes y dictámenes se ha constatado un evidente déficit de indicadores adecuados para la medición del impacto socioeconómico de la ciudad en las personas y el planeta". Y lo resume en que al informe le falta en general "coherencia con el espíritu de la Agenda 2030 y las diversas emergencias en las que vivimos (climática, energética, democrática, de derechos humanos, de desigualdad...)". Por esa razón presentó su dimisión como consejero tras aprobarse el dictamen.

En su opinión, estos déficits se dan en cinco aspectos fundamentales, según detalla.● Sobre la calidad del aire de Sevilla, señala que "no aparece, ni en el informe ni en el dictamen, ninguna mención a la calidad del aire que respiramos". ● Sobre la situación del agua, lamenta que tampoco menciona nada sobre el río, Doñana, las amenazas y dependencias, ni refiere alguna medida o posibles datos positivos.● Sobre el uso de la energía, cuestión directamente relacionada con la movilidad, se queja de que no hay ninguna mención al uso y dependencia de la ciudad respecto a las fuentes de energía, ni a su impacto socioeconómico. Y concluye que "no hay coherencia ni mención a la declaración de emergencia climática de la ciudad".● Sobre la vivienda y el suelo, aunque hay referencias a la cuestión de la vivienda, "no se citan las amenazas al patrimonio (histórico, natural), suelo y urbanismo, ni la principal amenaza que es la posible burbuja-especulación turística, energética….". Tampoco se menciona el impacto del ruido, otro factor clave sobre la calidad de vida, eternamente olvidado, recalca.

En Movilidad considera que no hay datos e indicadores suficientes, al igual que sobre Biodiversidad/especies amenazadas-invasoras, "pese a la importancia que tiene en relación con las pandemias (de nuevo, perdemos la memoria...) y a que somos la puerta de Doñana, patrimonio de la humanidad amenazado", recalca.

● El quinto punto que echa en falta es la referencia a las personas, la calidad democrática, los derechos humanos, la educación/sanidad. Sobre esta materia, explica que en el capítulo sobre pobreza/equidad "solo se constata que tenemos los barrios más pobres del país" sin más detalles sobre "la evidente cronificación de la desigualdad (barrios pobres…) no sólo material, sino cultural".

Critica también que no se hable en el informe del CESS "de muertes por mala calidad del aire, o por suicidios. No hay ninguna mención a la situación o a las medidas tras uno de los episodios más graves de nuestra reciente historia: las muertes en las residencias de ancianos a consecuencia de la pandemia del COVID (tras la que todo iba a cambiar...)". Sí se citan datos sobre siniestralidad laboral, aunque asegura que "nunca suficientes".

Otra crítica se refiere a "cierto déficit de Memoria - Histórica, y memoria de las crisis recientes. Suvalor como elemento de justicia, verdad y reparación, pero también su valor como previsión ante las amenazas citadas".

El economista José Carlos González Lorente es natural de Jerez, pero lleva 25 años viviendo en Sevilla. Es miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad de las Empresas (CERSE). Trabajó en varias cajas de ahorro hasta que se prejubiló en La Caixa. Es miembro de Economistas Frente a la Crisis, de Economistas Sin Fronteras, y de la Plataforma por la Democracia Económica, entre otras organizaciones.