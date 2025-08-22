Vox recalca que el problema de limpieza que sufre Sevilla es "principalmente de gestión”

VOX ha pedido al alcalde José Luis Sanz que adopte medidas inmediatas para mejorar la gestión de Lipasam.

La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido este miércoles al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que adopte medidas inmediatas que permitan mejorar la gestión de la empresa pública de limpieza Lipasam.

Peláez, junto al concejal Fernando Rodríguez Galisteo, ha visitado las principales dependencias de Lipasam para interesarse, sobre el terreno, de las condiciones laborales y organizativas de la empresa municipal manifestando que “no cambia en nada la opinión que manteníamos hasta el momento, por lo que podemos afirmar con rotundidad que el problema de limpieza que sufre la ciudad es, principalmente, de gestión”.

“Hemos querido conocer desde dentro que ocurre para que Sevilla no esté mas limpia que hace dos años, porque nos preocupa que por mucho que aprobamos presupuestos e incluso modificaciones presupuestarias, por mucho dinero que se invierte y máquinas que se compran, nada o poco se avanza. Si la conclusión es que hay dinero y maquinaria, y si escuchamos a los propios trabajadores y sus representantes, el diagóstico es claro. Si se mejora la gestión, la limpieza en Sevilla tendrá arreglo”.

La portavoz municipal de VOX ha insistido al alcalde a que “adopte las decisiones que tenga que adoptar y se ponga al frente de la solución al problema porque los sevillanos no aguantan más y esta situación le pasará una enorme factura, porque es de las cuestiones más sensibles para los sevillanos. Le he advertido al alcalde que el tiempo corre y no precisamente a su favor”, ha concluido.