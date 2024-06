Vox reitera su ofrecimiento al PP para entrar en el gobierno municipal de Sevilla

Vox ha valorado esta mañana el primer año de mandato del gobierno de José Luis Sanz, al que suspende en su acción de gobierno, al tiempo que ha lamentado que se ha producido un cambio frustrado. Cristina Peláez ha manifestado que "los sevillanos pidieron hace algo más de un año un cambio de gobierno, un cambio de políticas, un giro en la acción de gobierno que nos sacara del inmovilismo, el deterioro de los servicios públicos y el despilfarro y, en definitiva, el fin de las políticas socialistas tras ocho años de gobierno y, transcurrido el tiempo, sólo podemos afirmar que todo ha ido a peor”.

“Sevilla está igual o más sucia que hace un año, la seguridad ha empeorado, los barrios siguen estando igual de abandonados, la movilidad ha empeorado y los problemas sociales que nos legó el PSOE se han acrecentado. El cambio prometido no ha sido tal, salvo que lo que se pretendiera es que el cambio fuera a peor, como así ha sido. José Luis Sanz encabeza el gobierno municipal que más ha decepcionado en su primer año de gobierno. No se recuerda un alcalde que en un solo año, generase más contestación social”, detalló la portavoz municipal de Vox

Peláez ha aseverado que “el PP de Sanz llega no haber sido capaz de articular el mandato de las urnas, en la que los sevillanos dijeron claramente que no querían más políticas de izquierdas y que para ello debía conformarse un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Eso, obviamente, no se ha producido y, por tanto, el PP se ha enfrentado a un año en la más absoluta debilidad sólo apoyado, puntualmente, por la izquierda y la extrema izquierda sevillana”.

“Ha sido, por tanto, un año de retroceso. Un año más de deterioro de la ciudad y de oportunidades perdidas. Un año de ocurrencias, de improvisaciones, de errores de bulto, de incumplimiento de promesas electorales, de venta de humo y, finalmente, de sumisión política de un alcalde a su jefe orgánico, que ha sido finalmente el que ha marcado el destino de un alcalde y de un gobierno dispuesto a sacrificar la ciudad de Sevilla en beneficio de los intereses políticos y electorales del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla”.

Para la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, “durante este año se ha puesto de manifiesto la falta de un modelo de ciudad del gobierno del PP y de José Luis Sanz. Y la prueba es que el gobierno ha sido incapaz de presentar a los grupos de la oposición ningún proyecto, ninguna iniciativa, ninguna idea. Sólo hemos conocido, y a través de la prensa, diferentes ocurrencias cada cual más delirante. No se ha buscado la complicidad del resto de los partidos, mayoritarios en el pleno; no ha habido la más mínima capacidad negociadora, ni siquiera de relaciones básicas entre grupos políticos. Lo que sí se ha producido, es un masivo engaño a los ciudadanos”.

Peláez ha recordado que “el alcalde Sanz nos dijo, cuando era candidato, que bajarían los impuestos y las tasas municipales. Y un año después, nos encontramos con una subida neta de las tasas municipales, un subidón del 18% de la factura del agua, subida del IBI de los locales comerciales vacíos, al más puro estilo de Ada Colau; el abandono de los polígonos y parques industriales y ninguna iniciativa tendente a mejorar las pequeñas y medianas empresas o el comercio tradicional”.

Limpieza, seguridad y movilidad

La portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha afirmado que el principal problema del gobierno de Sanz en cuanto a los servicios públicos "es la limpieza o, mejor dicho, la tremenda suciedad de Sevilla. El alcalde que se llamaba de la limpieza se ha mostrado incapaz de gestionar Lipasam, ni siquiera poniendo al frente a un supergestor que le dobla el sueldo. Sanz ha conseguido, en este año, poner en pie de guerra a los vecinos de Macarena, a los del barrio de San Lorenzo y, en los próximos días, en cascada, se sumarán el resto de barrios sevillanos donde están viendo como cada día que pasa, sus calles y plazas están más sucias. El Partido Popular ha fracasado en una de sus principales promesas electorales y lo peor de todo es que no da muestras de tener una sola idea para mejorar una gestión absolutamente deficiente. El gobierno de José Luis Sanz obtiene un muy deficiente en la calificación”

Para Vox, "la gestión de la seguridad ha sido nefasta. La imagen de la Policía Local está más deteriorada que nunca. No se ha acometido la urgente necesidad de renovar comisarias y dotar a los agentes con el equipamiento necesario que vienen reclamando; desde medidas de autoprotección, la renovación de los patrulleros o las telecomunicaciones. El alcalde no ha cumplido con su promesa de las nuevas comisarias de Pino Montano o Casco Antiguo. El problema del pago de las horas extras está generando desmotivación en la plantilla. Se paga tarde y mal. Se adeudan horas extras desde 2022. Por algún motivo que no llegamos a comprender, ningún gobierno, ni PSOE ni PP ha sido capaz de conseguir para Sevilla una Policía a la altura, bien dotada técnicamente y con agentes motivados. El PP suspende en materia de seguridad”.

En materia de movilidad, Cristina Peláez ha manifestado que “llegamos a pensar que la movilidad en Sevilla no podría ir a peor. Nos equivocamos. Está peor. El gobierno de José Luis Sanz se ha mostrado incapaz de mejorar el desastre que nos dejaron los socialistas. Una prueba de ello son los continuos cambios de sentido en el centro a cuenta de las obras de la calle Zaragoza, o la ausencia de nuevos aparcamientos. El gobierno de la improvisación no acierta con la tecla. Ni la circulación rodada por Sevilla ha mejorado, ni la alternativa de la moto tampoco. Los accesos a la ciudad siguen siendo una tortura y no se ha defendido lo suficiente la red completa de metro, ni por supuesto la estafa que ha supuesto el túnel de la SE-40, ni mucho menos el cierre de la nueva ronda de circunvalación. Los proyectos anunciados se quedan sólo en eso, en buenas intenciones de cara a la galería que no veremos su ejecución. Por tanto, en materia de movilidad el suspenso también es clamoroso”.

“Con todo, estamos ante un año fallido para Sevilla y los sevillanos. Responsabilidad de un gobierno fallido que ha pretendido, ante su impotencia, engañar a los sevillanos con continuas cortinas de humo. Entre ellas, la ocurrencia del cierre de la plaza de España o la consulta sobre la Feria de Abril que sólo ha conseguido dividir a los sevillanos en un espectáculo vergonzoso del que se alimentaron debates y tertulias en la televisión y la radio, como si Sevilla no tuviera serios problemas más importantes que abordar”

Pacto para la estabilidad

Por último, la portavoz municipal de Vox en Sevilla ha reiterado que "Vox estaba preparado, y lo sigue estando, para dar la estabilidad de gobierno que esta ciudad necesita. Una estabilidad necesaria para dar cumplimiento al cambio que los sevillanos pidieron hace un año. Y en Vox, a pesar de los engaños, las medias verdades y las tergiversaciones del partido en el gobierno, renovamos nuestro compromiso con los sevillanos y con la ciudad de Sevilla, que merece tener un gobierno a su altura, recuperar los servicios públicos de calidad y desterrar esas políticas de la izquierda que sólo han servido para sostener una industria ideológica improductiva salvo para aquellos que durante años han vivido del sueldo público y la subvención”.

“Vox no ha tenido, ni tiene, nada que ocultar, nada de lo que lamentarse, avergonzarse o retractarse. Siempre hemos abogado por la transparencia y por decirle la verdad a los sevillanos, que es lo mínimo que merecen. Nosotros respetamos a nuestros votantes que no quieren que vendamos nuestro apoyo a cambio de nada, como se nos ha exigido”. Peláez ha puesto en valor "los gobiernos PP-Vox en 168 ayuntamientos de España y en cinco regiones, donde las cosas están funcionando y a satisfacción. Allá donde gobernamos, se gestiona mejor, se bajan los impuestos, se deja de despilfarrar y se gestiona lo que de verdad importa”.