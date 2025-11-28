Vox respalda a los vecinos de Bellavista y Los Bermejales contra el Metro en superficie en sus barrios

El grupo municipal de Vox, con su portavoz Cristina Peláez a la cabeza, ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada este sábado por los vecinos de Bellavista, con el apoyo de Los Bermejales, para reclamar un Metro subterráneo a su paso por los dos barrios. El grupo presentará alegaciones contra el trazado en superficie en estas zonas.

"En Bellavista los vecinos volverán a salir a la calle este sábado. Esta vez se les van a unir los vecinos de los Bermejales. El motivo, los planes de la Junta para la línea 3 de Metro. Un trazado casi completo en superficie, es decir, un tranvía y no un Metro. Esta inquietud ha llegado también a Los Bermejales y es lógico: un tranvía no es una alternativa para la zona sur de Sevilla ni responde a las necesidades reales de estos barrios", destaca Cristina Peláez.

La portavoz de Vox subraya que su partido ha presentado enmiendas al Presupuesto andaluz para que la línea 3 sea subterráneo en todas las zonas urbanas consolidadas. Y también van a presentar alegaciones, al igual que lo harán las asociaciones vecinales afectadas, "para que no se nos dé gato por liebre. Llevamos 50 años esperando una red completa de Metro y cuando por fin se dan pasos, nos encontramos con un tranvía".

"Por eso entendemos el enfado de los vecinos y estaremos con ellos donde tengamos que estar, presionando desde las instituciones para revertir este despropósito. Desde Vox nos sumamos al sentir de todos estos barrios que defienden lo suyo, porque no son menos que nadie. Lo hemos dicho siempre, ni tranvía ni tranvíbús. La Junta y el Gobierno tienen una deuda histórica con Sevilla, su red completa de metro y la defenderemos hasta el final", recalca Vox.