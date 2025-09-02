La 'vuelta al cole' en Sevilla: estos son los colegios públicos y privados mejor valorados

El 10 de septiembre comienzan las clases para los alumnos de Educación Primaria, en Sevilla. Por lo tanto, la 'vuelta al cole' se encuentra a tan solo una semana y miles de familias se preparan para la llegada del esperado primer día. Reanudar la actividad lectiva es una constante de todos los años, aunque en ocasiones trae consigo algunos cambios.

Si bien es verdad que el proceso de admisión se realiza en su mayor parte antes de septiembre, durante este mes todavía hay padres valorando cuáles son los mejores colegios para sus hijos. En este sentido, el portal especializado Micole.net actualiza periódicamente el ránking de los mejor valorados, en función de las opiniones de los usuarios; es decir, familias y profesores.

Las enseñanzas de idiomas, los objetivos educativos e incluso el diseño de las instalaciones se encuentran entre las cuestiones más relevantes a la hora de escoger una escuela, ya sea pública o privada. A continuación, vamos a ver las mejor valoradas actualmente.

Colegio Aníbal González

De carácter público, este colegio situado en la calle Tibidabo, número 13, de Sevilla se posiciona como uno de los que reciben mayor puntuación (4,9 sobre 5). Fundado en 1967, cuenta con una larga trayectoria y apuesta por la integración de las familias, la accesibilidad y la conciliación. Además, es un centro bilingüe desde la etapa infantil y presta especial atención a la diversidad, acercándose a complicadas realidades educativas como la deficiencia auditiva o visual, la discapacidad motora o psíquica, el TDAH y los problemas relacionados con el lenguaje.

"Los tutores que han dado clase a mi hija se han portado de maravilla, con ganas y compromiso desde el primer momento", escribe una usuaria. "Me encanta la implementación sobre la alimentación saludable y el respeto entre unos y otros".

Colegio José María del Campo de Sevilla

Con una puntuación de 4.5 y situado en la calle Pagés del Corro 115, este colegio también es público, laico y ofrece una gran cantidad de actividades para los alumnos. Además, es plurilingüe, ya que desarrolla su educación en español, inglés y francés, "combinando una sólida tradición educativa con un enfoque innovador". Su objetivo es claro: preparar a los estudiantes para un mundo globalizado.

"El mejor colegio del barrio de Triana; gran profesorado y muy buen equipo directivo. Cuenta con numerosos proyectos muy interesantes y una atención al alumnado excelente", afirma un usuario sobre un detalle, la atención, que se repite en otros comentarios positivos.

Colegio St. Mary's School

Este centro es de carácter religioso y está reconocido por Micole como uno de los diez mejores colegios privados de la capital hispalense; y de los 100 mejores de España. Además, la revista Forbes lo ha catalogado como tal en 2024, por tercer año consecutivo; y, desde hace cuatro años, el colegio se posiciona como el mejor de Sevilla en lo referente a la media obtenida en la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Univeridad (PEvAU). En concreto, los exámenes de 2024 tuvieron como resultado un 100% de aprobados, con una media de 9,05 en la fase general. El 49% obtuvo una media superior a los 13 puntos y el 23% superior a los 12 puntos.

Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Otra puntuación elevada (4,7) la recibe el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Rico Cejudo 15. Con un total de 220 valoraciones, se trata de un centro concertado y religioso, fundado en 1958. "Para nosotros es prioridad formar las mentes del futuro con unos valores arraigados y forjados a fuego lento, donde la diversidad, la tolerancia y la conciliación objetivo son nuestro primer objetivo", informa la escuela.

Aunque no incluye Bachillerato, sí es una buena alternativa para cursas desde el segundo ciclo de infantil hasta la ESO; y culminar con diferentes cursos de Formación Profesional. Entre los idiomas que se imparten, se encuentra el chino y ofrece numerosas actividades deportivas, culturales y artísticas.

Otros centros con buena valoración

Además, existen otras opciones con muy buenas valoraciones, posicionadas entre los mejores colegios de Sevilla: