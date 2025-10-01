Vuelven los serenos a Sevilla: número de agentes, funciones, horario y los barrios a los que se extiende la ronda

Los serenos volverán a patrullar las calles de Sevilla desde este miércoles 1 de octubre. La gestión de este servicio se privatiza por primera vez desde su creación en 2023 al recaer en la empresa asturiana Serenos Gijón. Medio centenar de agentes cívicos —frente a los 36 inicialmente previstos— recorrerán cada noche los diferentes barrios de la ciudad, de los que casi 40 han sido contratadas mediante programas de inserción laboral para personas desempleadas.

El Ayuntamiento de Sevilla da continuidad así a la experiencia piloto iniciada en 2023, por la que se contrataron 18 agentes cívicos y dos coordinadores en 12 barrios del Casco Histórico durante un año. Curiosamente, la adjudicataria del servicio también tuvo su origen en un plan de empleo para colectivos desfavorecidos en Gijón, la primera ciudad española en recuperar la figura del sereno. Pero ¿cuáles serán sus funciones y en qué barrios se desplegarán las patrullas?

¿Cuáles son las funciones de los serenos en Sevilla?

Las rondas de los serenos serán de 23:00 a 7:00 horas todos los días hasta el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de un año más de prórroga. Entre sus funciones, se encuentran:

Informar a los vecinos y visitantes

Mediar en conflictos

Acompañar a personas vulnerables: mayores, dependientes, turistas extraviados, etc

Detectar incidencia en el mobiliario urbano

Avisar al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ante emergencias

Entre 2023 y 2024, la sala del CECOP recibió casi 500 avisos de los serenos por diversas circunstancias como puertas de comercios abiertas, incidencias en el alumbrado, robos, incendios, emergencias médicas o acompañamientos nocturnos, entre otras. Esta colaboración ha sido mutua y bidireccional, pues los serenos atendieron asimismo numerosos requerimientos del CECOP relacionados con incidencias urbanas y planificación de eventos.

La labor de los agentes cívicos no sustituye a la de la Policía, pero refuerzan la seguridad ciudadana al ejercer una función preventivar, pedagógica y de proximidad. De hecho, destaca su mediación en la asistencia a la Policía Local, por ejemplo, para la atención de personas sin hogar o la protección preventiva que prestaron a una dependiente ante un acosador.

El personal que comienza a patrullar este miércoles ha recibido durante los últimos días formación en protocolos de emergencia y, como principal novedad de este contrato, formación específica en prevención para la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la LGTBfobia.

¿Dónde patrullarán los nuevos agentes cívicos de Sevilla?

Los barrios de Sevilla a los que se extiende la ronda de los serenos. / Ayuntamiento de Sevilla

El ámbito de actuación de los serenos continúa incluyendo diversas zonas del Casco Antiguo, en concreto: Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal y Santa Cruz.

No obstante, con el nuevo contrato se incorporan otros barrios de la ciudad: La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Huerta de la Salud, El Prado, El Porvenir y Los Remedios.

Además, estarán presentes en tres zonas de Sevilla Este —Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias—, lo que hace un total de 29 barrios.