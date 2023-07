Acción por acción, una batalla paralela de gran valor en la judicialización del Sevilla

De la Junta Extraordinaria General de Accionistas de este jueves probablemente no salga ningún movimiento reseñable (cambio en las personas que ejercen el control de la entidad) porque la intención del consejo de administración que encabeza Pepe Castro es mantenerse en la postura de impedir que José María del Nido Benavente vote con sus acciones en virtud de su agrupación de acciones hecha en 2018. Eso parece que lo tienen asumido las partes y ya serán los jueces en los próximos meses los que determinen si los actuales gestores habrían incurrido en delito societario o no, teniendo en cuenta que ya la sentencia del titular del número 2 de lo Mercantil determinó que lo que se cometió en la última Junta fue una “ilegalidad societaria”. Este fallo, recordemos, fue recurrido por el consejo pese a que fue celebrado como una victoria.

Pero sí se va a asistir a una batalla paralela que puede tener su importancia de cara a la judicialización que sigue la sociedad y en futuras querellas y recursos correspondientes. Y es que el número de apoyos accionariales va a ser un arma que cada cual va a utilizar inteligentemente.

Quien conoce a José María del Nido sabe que no es un hombre de dar pasos en falso y si bien ha recibido reveses judiciales en querellas que lo que han querido es sólo adelantar los plazos (en la redacción de algunas sentencias los magistrados le han recordado que las prisas no van con la Justicia), también hay que pensar que si ha pedido una Junta Extraordinaria en pleno verano no es sólo para sacar a sus abogados a pasear.

La guerra judicial encierra una batalla paralela este jueves que puede ser no poco importante y es el número de apoyos de cada uno. En las votaciones (con o sin los títulos de Del Nido) se va a ver en el punto primero del orden del día qué porcentaje del capital social apoya a Del Nido y qué otro porcentaje apoya al actual consejo, por cierto, enormemente desgastado en los últimos meses, como se pudo comprobar en la última edición de los Fieles de Nervión.

¿A quién perjudica más una Junta en pleno julio?

Con ello, Del Nido tendrá un argumento en una futura (y segura) nueva impugnación de la Junta, ya que si tiene mayoría tratará de hacer ver al juez que sumando sus acciones, en una votación legítima habría sacado adelante la Junta y habría formado un nuevo consejo.

Hay que ver si una Junta en pleno julio, con muchos sevillistas de veraneo, perjudica más a la alianza que mantiene a Castro, compuesta por pequeños paquetes a excepción de momento del de la familia Carrión, que a un Del Nido que tiene sus fuerzas menos atomizadas (las más de 27.000 suyas, el paquete de más de 9.000 de los americanos, 4.000 de Gómez Miñán, más las que haya conseguido reunir). Ya ha habido colectivos que han anunciado que se abstendrán, la Federación de Peñas, que controla unas 1.000, y Accionistas Unidos, más difícil de determinar en esta ocasión porque no se sabe cuántos habrían representado o cuántos habrán cambiado de opinión. Se estima que unas 3.000.

Otro tema es el número de accionistas que vayan con sus propios paquetes (un mínimo de 10) y que por pereza, por encontrarse en la playa o por simple desencanto, no vayan y tampoco den su representación a nadie.

91.685 presentes en la última Junta

En la última Junta de Accionistas, en diciembre de 2022, se acreditaron 240 accionistas en persona (2.054 accionistas delegaron su representación). En total estuvieron presentes 91.685 acciones, el 88,61% del capital social, que es de 103.467 acciones. 53.347 títulos no estuvieron presentes en persona por sus accionistas, pero sí representadas en la sala. Habrá que estar atentos a los números de esta próxima Junta.

En la última Junta, el consejo perdió las votaciones por un 52,22% de noes en el mejor de los casos, en la aprobación de las cuentas. Eso, según lo representado, eran cerca de 48.000 acciones (47.878 exactamente). En lo referente a la gestión fue mayor incluso la derrota, un 57,18%. Un dato a tener en cuenta: Accionistas Unidos anunció días antes de la última Junta que votaría “en contra de la gestión” del consejo y en la de este jueves ha dicho que se abstendrá.

No olvidar que la cuestión que se plantea ahora es distinta, no se pide que se apruebe o se deniegue la gestión ni las cuentas, sino la remoción de la totalidad del consejo. (En los siguientes puntos se plantea el nombramiento de nuevos cargos y las facultades otorgadas a los mimos).

Del Nido se estima que acudirá a la Junta teniendo el control de unas 42.000. Por todo esto, no es una cuestión nada baladí, las dos fuerzas han estado hasta los últimos días haciendo consultas y pidiendo la delegación de sus títulos a cualquier accionista.

El factor Monchi

En este sentido, la decisión de Monchi de alinear las suyas (por pocas que sean) con Del Nido es algo importante más por lo que encierra de cara a la opinión general de los sevillistas que por el número en sí, que, visto lo visto, también lo es. Pues es la guerra por una simple acción.