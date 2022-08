Alex Telles: "Me siento muy orgulloso de tener compañeros como Isco, tenemos un equipazo"

Nueva presentación en el Sevilla. Mientras Isco, el fichaje más mediático del presente verano pasaba sus reconocimientos médicos, el brasileño, con pasaporte italiano, Alex Telles cumplía con el trámite de acudir a la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán y también posar para los fotógrafos sobre el césped para la pertinente sesión gráfica que acompaña a cada llegada a la plantilla.

Alex Telles, que firmó la pasada semana su contrato por una temporada en calidad de cedido por el Manchester United sin ningún tipo de opción de compra y se convertía de esa forma en el segundo fichaje tras su compatriota Marcao, se mostraba muy satisfecho con su nuevo reto, incluida la lucha con Acuña por un puesto: "Estamos en el Sevilla para ayudar, el míster decide después. Los jugadores tienen mucha ambición, si juegan, si no juegan, siempre tenemos que estar listos en los entrenamientos. Ganan el club y los jugadores y la competencia es muy buena".

El futbolista, que triunfara a lo grande en el Oporto, inició su carrera en el Esporte Club Juventude de su localidad natal de Caixas do Sul. De allí pasó al Gremio de Porto Alegre, de donde dio el salto a las filas del Galatasaray, otro futbolista que ha pasado por ese club turco además de Fernando y Marcao y con la posilidad del danés Victor Nelsson. Después jugó un año cedido en el Inter italiano antes de firmar definitivamente en el Oporto, donde hizo cuatro temporadas espectaculares antes de ser fichado por el Manchester United, equipo en el que jugaba antes de este préstamo al Sevilla.

Buen castellano "No he estudiado nunca el español, pero sí he jugado con muchos futbolistas que lo hablaban"

Sonriente en todo momento, con un castellano casi perfecto, "aunque no lo he estudiado, pero sí he jugado con muchos jugadores españoles", Telles no eludió ninguna de las preguntas que le fueron realizando durante una rueda de prensa mucho más animada que la que protagonizó Marcao la semana pasada.

Primera valoración de su fichaje. "Estoy muy contento de estar aquí en este gran club, han sido las cosas muy rápidas. Desde el primer momento el mensaje del club para mí no me lo pensé dos veces, estoy acá, listo, enfocado para esta semana, que es muy importante porque empieza la Liga".

Posteriormente llegaba la pregunta sobre sus características y no tenía problemas en autoanalizarse "Tengo muchas cosas para ayudar, saber que mi parte ofensiva es buena, en la defensa muy bien también y mejorando cada día en este sentido. La pelota parada se me da bien, el último pase y siempre juego con mucha pasión, porque el fútbol se juega con mucha pasión. He hablado con el míster ya, él me conoce y sólo queda trabajar. Yo creo que mis cualidades son buenas, creo que puedo ayudar mucho al club y el club me puede ayudar a mí también cada día. Estoy muy ilusionado con hacer mi trabajo y ayudar con mis asistencias, mis goles, con todo".

Alex Telles, que lo tenía muy claro para fichar por el Sevilla, también apuntó que había recibido los consejos de Martial, Tecatito y Óliver Torre. Otra cuestión, la posibilidad de estar más de una temporada pese a ser cedido: "En la vida pensamos paso a paso, sólo estoy pensando en esta temporada, un año muy importante para el club y para los jugadores. No pienso en el futuro, sólo ahora, con mucha pasión, entrenar y jugar para ver qué sucede".

Características "La pelota parada se me da bien, el último pase y siempre juego con mucha pasión, porque el fútbol se juega con mucha pasión"

¿Adaptación a Sevilla en el poco tiempo que ha estado aún? "La ciudad me encanta, escuché mucho hablar de Sevilla y es una ciudad increíble, en la adaptación con el equipo es ciento por ciento. Estoy muy feliz con el equipo y en casa, eso nos deja más tranquilo para estar con los compañeros".

El ejemplo de los brasileños que han pasado por el Sevilla. "Tenemos a muchos jugadores como ejemplo, pero estando aquí en el Sevilla, los jugadores que han pasado por aquí, Fabuloso, Dani, Renato y yo quiero mucho estar por ahí también, son mis referencias. Conocemos a los jugadores brasileños, sabemos de la historia que hicieron, he mirado su historia y quiero hacer lo mismo que ellos han hecho en el club. Quizá dos o tres años, no se sabe cuánto tiempo y dejar un buen mensaje para la afición".

Opinión sobre Isco

Lógicamente, no podía faltar una pregunta sobre un nuevo compañero, concretamente Isco y la respuesta fue contundente. "Cuando se habla de Isco se sabe que es un gran jugador, no necesito hablar de él, de su calidad. Me siento muy contento y orgulloso de jugar con grandes futbolistas, tenemos un equipazo para trabajar duro y llevar al Sevilla al más alto nivel".

¿Le puede ayudar el Sevilla para estar con Brasil en el Mundial de Catar? "Seguro que puede ayudar, es un gran club, una liga muy fuerte y con gran calidad, pero para ir al Mundial tengo que hacer mucho bien en el Sevilla y mi pensamiento está aquí para hacerlo lo mejor posible".

Una última pregunta para reiterar su deseo de venir al Sevilla desde el principio de las negociaciones. "Antes de venir y antes de que escuchara nada sobre el interés del Sevilla ya miraba sus partidos y ya sabía de su historia, sabía que era muy difícil de jugar como rival. Hay futbolistas que conozco y que jugaron en Sevilla. Me daban muchas ganas de estar aquí y nada más que lo escuché dije que quería estar aquí".