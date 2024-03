Almería - Sevilla: Cinco puntos no son nada

Una sola derrota en seis partidos, 11 puntos de 18 posibles y, sobre todo, la imagen de bloque consolidado que ha dado el Sevilla justo cuando el calendario daba pavor con sólo mirarlo de reojo han provocado una extraña situación de tarea concluida. Sin embargo, el inesperado triunfo del Cádiz sobre el Atlético de Madrid, que incluso sería celebrado con alegría por más de un sevillista que simpatiza no ya con el club amarillo, sino con el chico que se merienda al grande, devuelven la cruda realidad. Es hora de mirar de nuevo la clasificación. Y es hora de recordar que todavía queda mucha tela que cortar, que una cosa es respirar con alivio después de pasar las fatigas de la muerte y otra olvidar que el peligro sigue estando ahí, latente.

Con 33 puntos por disputarse, los correspondientes a las 11 jornadas que aún tiene que jugar el Sevilla, cinco puntos no son nada. En Cádiz pensarán que es muchísimo y que el objetivo no es alcanzar al Sevilla, decimocuarto, sino al Celta, decimosexto, con dos puntos más que los amarillos. Un Celta que llegará a Nervión el Domingo de Pasión –de nuevo un partido a la hora de almorzar, bonito pago a la lealtad del club a LaLiga– herido tras oponer vana resistencia en el Santiago Bernabéu. Pero en Nervión tienen que pensar que no hay nada hecho aún y que el peor enemigo del hombre es la confianza, cuando ésta es sinónimo de despreocupación, y no de determinación.

Y justamente determinación es lo que debe tener el equipo de Quique Sánchez Flores en su visita a un colista que parece ya desahuciado pero que alguna vez tendrá que ganar su primer partido esta Liga. Como dijo Embarba, el Sevilla no querrá ser el primero en perder contra el Almería. Pero también advirtió el técnico, Gaizka Garitano, que le van a poner "las cosas muy difíciles al Sevilla", en consonancia con lo últimos partidos en casa del equipo rojiblanco, con mucha mejor imagen que resultados en este tramo liguero. Las derrotas por la mínima en Vigo y Valencia más los empates con Atlético (2-2) y Athletic (0-0) en su estadio son el mejor ejemplo de la competitividad que se va a encontrar el equipo de Quique.

El madrileño también se encargó de recordar que el Almería, pese a estar muy descolgado en la clasificación con sólo 9 puntos, merced a los nueve empates que ha logrado en 27 jornadas por 18 derrotas y ningún triunfo, presenta muchas más dificultades de las que aparenta por su fea clasificación. El hecho de que estén prácticamente descendidos incluso los puede hacer más peligrosos porque ya no están inundados por los nervios. Y desde la resignada realidad de que la salvación está imposible tienen el prurito de sumar el primer triunfo del curso. Y si es ante un rival de la enjundia del Sevilla, siempre recibido de forma especial en el ahora llamado Power Horse Stadium...

Sí cuenta Quique con una ventaja respecto a jornadas atrás. No se tiene que llevar a ningún canterano para completar la convocatoria, porque ha recuperado de una tacada a cinco futbolistas que salen de distintas lesiones y además Jesús Navas se ha apuntado a la cita tras dar el susto en el triunfo sobre la Real Sociedad con su torcedura fortuita del tobillo izquierdo. También regresan Sow y Ocampos tras cumplir un partido de sanción y están frescos.

La duda principal atañe a los ocupantes de los dos carriles. Con Acuña de vuelta junto a Marcao, Gudelj, Lukébakio y Lamela, Ocampos podría jugar en la derecha, por el tocado Navas y ante la baja de Juanlu, o en la izquierda. Quique le buscará sitio en un once que no debe olvidar que aún queda mucho..., que cinco puntos no son nada.