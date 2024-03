Quique: "Hemos pasado una tormenta tremenda"

El inesperado triunfo del Cádiz sobre el Atlético deja al equipo amarillo, que marca la linde del descenso, a cinco puntos del Sevilla, en espera de que cierre este lunes la jornada vigésima octava en casa del colista descolgadísimo Almería, que aún no ha ganado esta Liga. ¿Es margen suficiente? Casi todo el mundo cree que sí, incluido el entrenador, que ya se deja llevar por las sensaciones de "firmeza" de un Sevilla que ve el horizonte con menos nubarrones después de una "tormenta tremenda". Aunque advierte: "Confiarse en la alta competición es un gran error".

Así lo aseveró Quique en la comparecencia de este domingo, tras el último entrenamiento antes de viajar a Almería para el partido de este lunes en el Power Horse Stadium (21:00). "Estamos en el proceso de confirmar cosas continuamente, pero hemos pasado una tormenta tremenda. Ahora estamos más firmes a la hora de generar confianza en cada partido. Confiarse en alta competición es un gran error. Aquí lo que hay que hacer es un trabajo duro, dinámico, austero y estricto".

Fe en la continuidad del Sevilla

Pero quiso salirse del contexto de la parte baja para hablar de la perspectiva meramente sevillista. "Nosotros jugamos la Liga de todos, pero la más importante es la que juega el propio Sevilla. Si somos buenos en lo que hacemos, no nos traicionamos y queremos seguir conectados a competir bien, lo que pase no nos tiene que afectar. A seguir mejorando, competir cada vez mejor y tener la satisfacción de que, cuando acabemos, lo hayamos dado todo. Así, estaremos cerca del resultado porque tenemos buenos jugadores".

El técnico sevillista abundó en su idea de respetar la competición, y en la necesidad de que el Sevilla siga evolucionando en su manera de competir. "Hay que saber qué es competir, con ideas, ambición y creo que estamos en el camino. Lo van confirmando nuestros aficionados, los vemos más conectados con nosotros", dijo, reiterando la idea que ya expresó tras el importantísimo triunfo sobre la Real Sociedad.

Máximo respeto al Almería

Habló también de la gran dificultad de este partido con el colista. "Un partido muy difícil y complejo, porque hemos seguido la trayectoria del Almería y hemos visto que compite muy bien, que cuando pierde lo hace por la mínima y en campos como el Bernabéu o Mestalla. Otros que no les han podido ganar como el Girona y el Athletic. Va a ser un equipo que competirá muy bien, tenemos que tratarlos desde el máximo respeto y tener la máxima ambición para sacar los puntos necesarios".

Y, eso sí, reconoció que el Sevilla de marzo es muy distinto al de diciembre o enero... y eso es una ventaja. "La gran presión es salir a jugar sin saber lo que va a ocurrir. Es la presión que hemos tenido en las primeras cinco o seis semanas de competición. Ir a cada partido sabiendo lo que va a hacer el rival pero no tú. Ahora tenemos la necesidad de hacer puntos, de competir, de ser ambiciosos, de cumplir nuestros objetivos, de crecer, de sentirnos cada vez mejores... Es lo que sentimos en estos momentos, porque entendemos que estamos todos direccionados en un mismo sentido. Eso es lo que nos procura una cierta tranquilidad, aunque no nos aleja de saber que tendremos partidos dificilísimos como el de mañana".

Marcao y los otros que salen de lesión

Capítulo aparte merecieron futbolistas que salen de lesión para este tramo final de las once últimas jornadas. Uno de ellos es Marcao, que ha sufrido multitud de lesiones musculares en año y medio en el Sevilla. "Marcao es un jugador que quiere. Yo los diferencio. Quien quiere, avanza más allá de su trayectoria y edad. Son inconformistas. Nosotros queremos jugadores como Marcao, que quieran pertenecer al club, al equipo, y que quiera progresar. Además, cuando ha estado nos ha dado buena sensación sobre el campo".

Otros futbolistas también están en la recta final de su readaptación a la competición, tras tener que pasar por el quirófano, como Gudelj, por su rotura de menisco, o Lukébakio, que tuvo un esguince de rodilla de alto grado. Quizá no estén para jugar todavía este lunes al cien por ciento. "Los que han estado lesionados graves no estarán al cien por cien para mañana, son lesiones largas, pero muchos entrarán en la convocatoria. Estamos muy contentos de verlos competir y entrenar bien, además de tenerlos ya con nosotros. Habrá varios nombres que se van a incorporar a la lista de este partido y eso es fantástico"

"La idea fundamental es que los mejores estén sobre el campo, pero tenemos el condicionante de que muchos de ellos aún no están al cien por cien", insistió. "Ahora el equipo está teniendo regularidad, estamos haciendo cosas bien y tenemos que ratificar este proceso. La mente de los deportistas cambia rápidamente y, ahora que estamos positivos, hay que aprovechar la dinámica".

Su futuro, totalmente aparcado

Para terminar su comparecencia, Quique Flores pidió que no se le pregunte por su futuro, puesto que no está clara su continuidad y es pronto para hablar de ello: "Yo no pestañeo. Estoy en el despacho, llego al hotel y estoy fijado solo en el trabajo. El contrato está en un cajón desde que lo firmé y lo único que tenéis que saber es que mi mentalidad es muy simple. Quiero mejorar constantemente y estar con grandes jugadores alrededor. Simplemente eso".