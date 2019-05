Andre Silva le contesta a Caparrós

Andre Silva ha contestado a la acusación que Joaquín Caparrós realizó el pasado viernes contra el portugués, del que insinuó que su comportamiento en los últimos meses en el Sevilla no está siendo profesional. El técnico utrerano lo acusó veladamente de estar simulando una lesión e instó incluso a la FIFA de vigilar si el delantero se alineaba cuando acabe la Liga con su selección, ya que debe prevalecer el informe médico del club “que le paga religiosamente”.

Visiblemente enfadado, el entrenador llegó a decir que “no somos tontos”, dejando entrever que el jugador mentía.

Así las cosas, Andre Silva se ha defendido en la prensa portuguesa, concretamente en el diario A Bola, donde ha negado que estuviera fingiendo. "No estoy simulando una lesión. No he vuelto a coincidir con el entrenador, hubo un partido (contra el Atlético en Madrid) y yo me quedé haciendo el tratamiento", explica el jugador cedido por el Milan.

Él portugues afirma que está implicado desde el primer minuto en los objetivos del Sevilla y que no ha podido jugar por lesión. "Tengo la conciencia tranquila. El hecho de querer jugar implica sufrimiento en la zona afectada, pero yo quería jugar, el problema es que pasó el tiempo y las molestias se agravaron. Tal vez la situación no haya sido gestionada de la mejor forma, debería haber parado en diciembre, pero el Sevilla necesitaba de mí y yo quería jugar".