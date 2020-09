Éver Banega (Rosario, 28-06-1988) ya es historia del Sevilla. El rosarino ha protagonizado una despedida con todos los honores, con momentos de mucha emotividad e incluso uno en el que no pudo evitar el sollozo, hasta que Monchi lo abrazó para consolarlo.

El legendario 10 del Sevilla, se va con tres UEFA Europa Leagues ganadas con el Sevilla en 2015, 2016 y la recientísima de 2020. Y después de haber dejado su inigualable clase y su compromiso en 238 partidos oficiales, con 28 goles y 37 asistencias. Pero sobre todo se va como un capitán para la historia, reconocido de forma unánime no sólo por su excelsa calidad futbolística, sino también por su faceta humana, entre aplausos, voces vibrantes y mensajes cariñosísimos de ex compañeros de varias épocas.

Tras un vídeo en el que se despidieron de él de forma grabada, ya que no pudieron hacerlo en persona por las precauciones sanitarias del Covid-19, compañeros de la actual plantilla, y también de anteriores plantillas, Banega leyó un discurso que apenas pudo terminar.

"Queridos sevillistas: llegó el momento de despedirme de todos ustedes. Han sido muchos años disfrutando a tu lado, Sevilla Fútbol Club. Cinco años maravillosos en los que he sido muy feliz, donde me han recibido de la mejor manera desde el primer día. Me dieron la confianza para trabajar siempre con una sonrisa. Sí, confianza para poder ayudar a mi equipo a lograr cosas importantes, para crecer como futbolista, pero sobre todo como persona. Jamás olvidaré todos esos momentos vividos, como las UEFAs que hemos logrado juntos, momentos buenos y no tan buenos que he tenido. Pero acá me enseñaron que rendirse está prohibido, y que luchar con humildad y sacrificio valdría la pena. Y sí valió la pena, porque he vestido 238 partidos esta hermosa camiseta. Hoy me marcho con la certeza de haberme vaciado en cada partido, y sin reprocharme nada, dejando todo en el campo defendiendo esta camiseta", dijo, antes de pasar a los agradecimientos.

"Quiero agradecer al presidente y a la directiva por el trato recibido durante las dos etapas (2014-2016 y 2017-2020). A Monchi por creer en mí y darme la oportunidad de unirme a una entidad que fue lo mejor que me pasó. También agradecer a todos los entrenadores y sus cuerpos técnicos que tuve en estos cinco años, desde Unai Emery hasta Julen Lopetegui, por darme tanto cariño y llevarme un aprendizaje increíble", continuó, con la voz cada vez más rota.

"A mis compañeros, decirles que este año disfruté muchísimo, que la humildad y sencillez de este vestuario hizo que lográsemos los objetivos que nos propusimos, ser campeones de Europa y entrar en Champions. Me llevo lo mejor de todos ustedes y la fortaleza que nos unió como familia", prosiguió Éver.

"No quiero olvidarme de las personas que trabajan en el club y que su labor no se ve pero que hacen que nuestro trabajo sea más agradable y que todo marche bien: utileros, servicio médico, fisios, nutricionistas, cocina, mantenimiento, limpieza, seguridad, medios de comunicación... Muchas gracias", continuó, antes de terminar.

"Por último, dos cosas muy importantes. A la afición del Sevilla Fútbol Club, por el amor y el respeto que demostraron desde el primer día. Jamás me voy a olvidar de lo que nos brindaron durante todos estos años, fueron muy importantes para nosotros. Muchas gracias", dijo en referencia a la hinchada.

"Y por último, a mi mujer e hijos, por acompañarme en esta aventura...", se detuvo entre sollozos y aplausos Banega. "...en esta aventura que vivimos en el Sevilla, sin ellos no habría sido posible todo esto que hemos logrado", logró concluir, antes de su definitiva despedida.

"Ahora sí me despido. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Les deseo todos los éxitos, los voy a extrañar mucho. Y les aseguro que allá donde vaya habrá un sevillista más. Hasta siempre, mi Sevilla", concluyó para romper otra vez a llorar.

Una vez calmado durante el fuerte aplauso de los presentes (José Castro, Monchi, su familia, medios de comunicación oficiales del club y Julen Lopetegui, ya que la plantilla no pudo por precaución), procedió a responder a preguntas de periodistas de forma telemática.

Su mejor partido, con Reyes al lado: "Hay muchos partidos que te quedan en la memoria, pero sobre todas las cosas me quedo con el partido del Dnipro, con mi primera final. Pude compartir campo de juego con José Antonio Reyes, que hoy no está con nosotros pero nos ha ayudado a conseguir esta Europa League".

El plus de Lopetegui: "Es una persona muy frontal, es muy directo y una de las bases de este año fue la unión del grupo y lo logró él. El equipo siempre fue a una, llegaron muchos refuerzos nuevos y parecía que llevaban toda la vida juntos. Eso fue lo que nos unió y lo que este club demanda a cada jugador que llega".

Mensaje a su relevo natural, Rakitic: "No hay ninguna duda de que lo va a hacer muy bien, es un jugador de talla mundial. Desearle los mejores éxitos. Recuerdo que cuando él se fue vine yo, y ahora le devuelvo su lugar: que lo disfrute mucho".

Su decisión de firmar por Al-Shabab: "Creo que con 32 años todavía tengo fútbol, pero me tocó una oportunidad importante para mí y para mi familia. El Sevilla se ha portado muy bien, creo que le he dado lo mejor que tenía y qué mejor momento de irme que ganando otra Europa League".

Con qué se queda de sus cinco años: "Sinceramente no pensé que iba a jugar muchísimos años en el club y tantos partidos. Pero a medida que pasó el tiempo descubrí que estaba en un equipo ganador, y así fue. He jugado muchas finales, pero sobre todo me quedo con todos los equipos que he estado, con todos los compañeros, la unión familiar de este vestuario, que es lo que te hace llegar y donde se forjan los equipos campeones. Con eso me quedo".

Qué ganó personal y profesionalmente en el Sevilla: "Personalmente es un club que te da mucho cariño y te enseña muchos valores, y con eso me quedo, se hace querer mucho este club con toda la gente que lo rodea. Y profesionalmente me ha hecho crecer mucho, me ha hecho mejorar en muchos aspectos y aprendí a jugar de una forma que no lo había hecho en otros equipos".

Futuro en el club como técnico: "Es muy temprano para eso, es cierto que me gusta mucho el fútbol, pero ahora intento disfrutar de poder jugar y ya el día de mañana intentaré algo para estar ligado con esto".

Sevilla, preparado para luchar por la Liga: "El Sevilla siempre está preparado para pelear por todo, es difícil, hay que ser muy regular para ganar una Liga, tiene un gran plantel, ha fichado a grandes jugadores y peleará por todo. El Sevilla es un equipo grande, está creciendo todos los años y si siguen así no van a tener techo".

Intento del Sevilla por renovarlo: "Sí, siempre se habló, pero, bueno, ya estaba todo firmado. La intención siempre fue buena por el club. Sentí y tenía la obligación de dejarme todo en la cancha, y traerme esta copa con mis compañeros y con el cuerpo técnico, y, por el momento que estamos pasando y que la gente no podía disfrutar de otra forma, para que disfrutase".

Qué Banega se va: "Se va un Banega más maduro, que llegó en un momento que necesitaba cambiar de aires, me abrieron las puertas y me dijeron que si trabajaba y creyendo en lo que hacía, podría superar grandes obstáculos. Y así ha sido. Todos los entrenadores que he tenido me han ayudado a crecer y poder despedirme de esta manera".

Su episodio con Conte en la final de Colonia: "Lo otro fue un momento de calentura, que quedó en la cancha, y pedirle disculpas a Conte si lo ofendí".