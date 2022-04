Un fajador sin 'punch'

Otro aseado partido del Sevilla en un gran escenario con el peor premio: derrota y caída al cuarto puesto de la Liga. Las estadísticas nefastas en el Camp Nou se unieron en esta ocasión a la línea ascendente del Barcelona y al cúmulo, de nuevo, de bajas de un Sevilla que echó en falta más fuerza y mejor posicionamiento en su mermada línea medular, sin Fernando, que ya no volverá hasta la próxima Liga, Delaney ni Óliver Torres, nuevo lesionado. Y a eso sumó otra vez su "mala relación con el gol", en frase de Lopetegui.

El Sevilla cumplió con su papel de sparring competitivo y muy digno, pero incapaz de tumbar al verdadero aspirante. Siguiendo con la comparación boxística, el equipo de Lopetegui fue un buen fajador al que volvió a faltarle punch.

Y no es sólo un problema de pegada, de remate, sino de profundidad, de ruptura, un mal de fondo en el que se unen varios factores, entre los que se evidenciaron en el Camp Nou el mal estado de forma de Ocampos y la falta de confianza, adaptación o consistencia de Martial, la gran apuesta.

Y a eso se añadió que el centro del campo se fue hundiendo, incrustándose en el área, en un mal posicionamiento cuando el Barcelona apretó. Lo reconoció Diego Carlos, que tuvo que salir a tapar a Pedri en el 1-0 con los tres mediocampistas metidos en el área...

Defensa

El eje de la defensa recuperó la formidable pareja que forman Koundé y Diego Carlos. El problema vino desde los costados. Tanto Ferran Torres como Dembélé realizaron diagonales que los dos laterales, Jesús Navas y Rekik, no se bastaban para obturar. Gudelj no llegaba a las coberturas y Joan Jordán y Rakitic tenían que estar pendientes de De Jong, Pedri y las subidas de Piqué o Araujo. Porque los tres atacantes no tuvieron continuidad en tapar las incorporaciones azulgranas desde atrás. Lopetegui lo corrigió variando al 4-2-3-1, con Gudelj y Joan Jordán en paralelo, desde el final de la primera parte. Pero la tendencia fue la de ir dando pasos atrás sin balón. Y el Barcelona vio el agujero en la corona del área. Así llegó el gol.

Ataque

En varias fases del partido, el Sevilla mandó con la pelota. Pero ni Rakitic ni Joan Jordán, aunque éste sí tuvo clarividencia para romper líneas con pases al espacio, dieron profundidad. Arriba, Martial comenzó de forma prometedora como referencia de espaldas, ganó algunos balones y trató de combinar rápido con las dos alas. Sin embargo, todo moría en la corona del área cuando dominó el Sevilla. Ya en la segunda parte, con el duelo más abierto y un fútbol más al espacio, Martial se perdió entre malos controles y protestas por la presión de los centrales. Y Ocampos fue reiterativo en las malas decisiones, en media docena de llegadas prometedoras.

Virtudes

Fue capaz de sostener al Barcelona e incluso de mandar en el partido. Y no le perdió la cara al duelo.

Talón de Aquiles

Una delantera que no culmina y un centro del campo feble.