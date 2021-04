Bono, sobre En-Nesyri: "Es inteligente y seguirá creciendo"

De Yassine a Youssef. Bono elogió a En-Nesyri en una entrevista que concedió el meta del Sevilla a Elbotola.com, web especializada en el fútbol marroquí. En ella se explaya sobre sus orígenes, su llegada al Sevilla, sus perspectivas y el análisis del presente, parándose también en la eliminatoria con el Borussia Dortmund y su enfrentamiento dialéctico con Haaland.

Sobre En-Nesyri, elogió el meta del Sevilla sus cualidades y su margen de crecimiento: "Youssef es un jugador con grandes virtudes que son necesarias en el fútbol actual. Es inteligente y seguirá desarrollándose. Otra característica de él es que es bueno para familiarizar con el ambiente dentro del equipo, tiene margen para el crecimiento, y será mejor de lo que es ahora".

Bono fue preguntado por lo que le sucedió con Haaland, que este miércoles cayó eliminado de la Champions al perder en Dortmund el Borussia ante el Manchester City (1-2). "Todo lo que hay es que en el partido de ida Haaland chocó conmigo cuando marcó el segundo gol, y me causó una lesión en la rodilla, y tuve dolor durante aproximadamente una semana. Y luego en el partido de vuelta me dije, si tengo un enfrentamiento directamente con él, intentaré intervenir con fuerza para evitar volver a lesionarme, pero no hubo colisión entre nosotros, y cuando llegó el penalti intenté distraerlo, pero después del final del partido nos dimos la mano. Los grandes jugadores dejan las diferencias en el campo y mantienen una buena relación fuera".

El marroquí tuvo que aclarar que no fue él quien le espetó a Haaland el mote Kiricocho cuando fue a tirar el penalti. "Kiricocho es una palabra en la cultura argentina -un apelativo de un hincha de Estudiantes de la Plata que era gafe para los rivales y fue popularizado por Bilardo, también en Sevilla-, y es similar a lo que dicen los marroquíes, mishkhal, pero no fui yo quien lo dijo, sino que lo hizo un jugador argentino de nuestro equipo, y la prensa dijo que fui yo quien".

Aquella eliminación hizo daño y Bono explica que el cruce llegó en un mal momento del Sevilla. "Creo que el partido contra el Borussia Dortmund llegó en circunstancias difíciles, ya que habíamos jugado muchos partidos, y antes del partido de vuelta nos enfrentamos al Barcelona , creo que el resultado del partido de ida hizo lo volvió difícil, y luego en la revancha aparecimos de buena manera y estuvimos cerca. Fue una buena experiencia de la que nos beneficiaremos en el futuro".

En un plano más amplio recordó cómo fue su llegada al Sevilla. "A lo largo de mi carrera futbolística hubo retos -como su paso por la cantera del Atlético desde su origen en el Wydad de Casablanca-, y tras las difíciles circunstancias que vivimos en el Girona con el descenso a Segunda, llegó la oferta del Sevilla, y cuando tuve esta oportunidad tomé mi decisión y la consideré. Era un desafío y gracias a Dios fue una buena elección", argumenta Bono, que se muestra feliz en la Liga y en el Sevilla: "Todas las grandes ligas siguen siendo el sueño de un jugador, pero de momento estoy en España y me siento cómodo aquí, y la Liga española es muy competitiva, y esto es lo más importante que busca un futbolista".

Aquí tiene el enlace de la entrevista íntegra en Elbotola.com.