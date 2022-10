Bono “Los jugadores tenemos que dar más para empezar a ganar”

El portero Bono, si bien pudo hacer algo más en el tiro de Marcos Llorente que supuso el 0-1, luego evitó varios goles más del Atlético de Madrid y por tanto una goleada que hubiera hecho estallar definitivamente a la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Analizaba el internacional marroquí la amarga derrota: “El Sevilla es un equipo ganador, hay mucha exigencia y es normal que la gente no esté contenta, a ver si le damos la vuelta a esto lo más rápido posible. Tenemos que seguir trabajando y superándonos para darle la vuelta a la situación. La gente en la calle nos respalda me dice que vamos a levantarlo y tenemos que dar más los jugadores para empezar a ganar, no hay otra”.