Canteranos al primer equipo como solución

Apelando al refranero y viendo cómo está el telar nos asimos al no hay mal que por bien no venga para entrar en el galimatías que rodea al Sevilla. De siempre la cantera sevillista gozó de gran predicamento pero, a la misma vez, extrañaba sobremanera que un caladero tan rico no se viese reflejado en las alineaciones del primer equipo. Claro que para eso contribuiría la boyantía de la caja tras aquella sentencia de Del Nido sobre la misma.

Me refiero a aquella declaración de intenciones con la que quitaba importancia a la economía que tanto preocupaba a Roberto Alés. Dijo el letrado que esa deuda era sólo calderilla, una filfa de hallares. Y se empezó a darle la razón cuando tras la piedra del traspaso de Reyes al Arsenal, el edificio fue levantándose como si de un milagro se tratase. ¿Y a qué viene todo esto, amigo? Pues a que, como entonces, de los malos momentos se sacan buenas consecuencias.

La irrupción exitosa de Kike Salas y de José Angel como elementos claves para que el Sevilla dejase de perder abre la ilusión a que lo que se fragua en el crisol de la carretera de Utrera empiece a redundar en beneficio del primer equipo. Eso de que no hay mal que por bien no venga viene al pelo para que la sombra de Reyes, Jesús Navas, Sergio Ramos o Puerta vuelva a revolotear por las alineaciones de un Lopetegui que tiene en su mano ser recordado como el técnico que obró dicho milagro.

Nutrirse de la cantera es la ilusión casi nunca fructificada de cuantos dirigen a los clubes. Es la forma mejor de compatibilizar rendimiento y gasto, que ya es vox populi que el problema económico del fútbol está en unos salarios que van más allá de lo desorbitado. Ojalá el Sevilla salga de su laberinto mediante la fórmula de nutrirse por sí mismo. Nunca fue lógico contar con una cantera tan infrautilizada aunque le ayudara a gastar el dinero que se iba allende las fronteras.