Caparrós recibe el II Catavino de Plata 'Roberto Alés'

Joaquín Caparrós ha sido homenajeado hoy por la Peña Sevillistas en Xerez. El acto ha tenido lugar en la Bodega González Byass y en el mismo ha estado el hombre que da nombre al premio que otorga por segundo año consecutivo este grupo de aficionados sevillistas en la ciudad vinatera, Roberto Alés.

El ex presidente, acompañado por sus familiares, ha entregado muy orgulloso a Caparrós, que lo considera como su padre futbolístico, el II Catavino de Plata Roberto Alés, que así se llama el galardón creado por la asociación que preside Pedro Gutiérrez. Caparrós ha estado acompañado por su adjunto en la dirección de fútbol del Sevilla, Paco Gallardo, y también por el ex jugador Javi Navarro. Junto a Roberto Alés han estado su hija y consejera del Sevilla, Carolina Alés, Gabriel Ramos, vicepresidente sevillista, y Rafael Carrión, consejero e hijo del ex presidente anterior a Alés.