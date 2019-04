Caparrós: "Ha sido un partido muy completo"

Satisfecho por la contundente victoria, Joaquín Caparrós hablaba al término del partido ante el Rayo Vallecano. El utrerano recalcaba que cada partido es una historia diferente, aunque la cuarta plaza continúa siendo el principal objetivo.

Acción con el árbitro: "Se queda en el campo. Es un diálogo, estamos en esa fase. He dialogado con él".

Actuación del equipo en la segunda mitad: "Creo que ha sido un partido muy bueno, completo. Sólo lo que comentábamos, el fútbol es la eficacia, gana el que mete goles. Hemos generado mucho en la primera mitad, con ocasiones claras. Luego tuvimos confianza, insistimos, y al meter el primero fue una historia diferente. Empezamos a jugar con espacios, velocidad y de forma muy vertical. Estoy muy contento por los futbolistas. No sólo los que han jugado, también los que estaban en el banquillo y los no convocados".

Promes, ¿de lateral?: "No es la primera vez que juega ahí. Teníamos bajas. Ha hecho un magnífico partido y ha metido gol".

Cuarta plaza: "Vamos a ver una cosa, esto dentro de nada es historia. Pero totalmente. Toca recuperar a los futbolistas porque dentro de unas horas toca otra final. A todos nos gustaría jugar igual. Pero incluso jugando con la misma alineación, nunca salen dos partidos iguales. El equipo tiene personalidad incluso en Getafe hicimos unos buenos 30 minutos, pero las circunstancias fueron las que fueron. Tenemos que recuperar a la gente, nos jugamos ante un equipo que se juega la categoría, y bajar es la peor desgracia que hay"

Bryan: "He hablado con él. Tiene proyección y confianza. El gol le hace coger confianza. El grupo lo quiere y tenemos esperanzas en él. Debe seguir progresando. Es consciente de que tiene que trabaja,madurar y confirmar en sus posibilidades".

Nació cuando Caparrós ya estaba en el banquillo sevillista: "No me digas eso que vengo subidito... pero me da alegría. Voy a mirar la parte positiva. Eso significa que estoy con la vitalidad que tengo y que tengo mucho recorrido".

Comparación: "¿Una época como Navas o Reyes? Bueno, piano. Nada de azúcar, porque el fútbol... es un chico con proyección. Los jugadores que me pones de ejemplo son campeones del mundo. Tiene proyección, va bien encauzado, pero está empezando."