José Castro, presidente del Sevilla, ha sacado pecho tras la clasificación del equipo de Julen Lopetegui para la próxima Champions League, certificada matemáticamente este lunes, y se ha atrevido a aventurar que el cuadro nervionense ganará “alguna vez” un título de Liga, asegurando que espera que las mejoras del VAR acaba con las diferencias entre los grandes y el resto.

“No hay techo. No puede haber techo. Con dos clubes tan poderosos como los que tenemos aquí (Real Madrid y Barcelona), ser terceros es ser campeón de Liga. Pero no vamos a parar en poner las herramientas para tener el mejor equipo. Ojalá en los próximos años podamos crecer más. El VAR, que se mejorará, debe a unificar criterios para que los grandes no estén con tantos puntos de diferencia. Si dijera aquí que vamos a ganar una Liga sería un loco o me tacharían de loco, pero la vamos a ganar algún año, no me cabe ninguna duda. No sé los años que tardaremos, pero la vamos a ganar”, ha asegurado el máximo mandatario sevillista en una intervención en los medios oficiales del club.

“Vamos a poner todo de nuestra parte. Esto debería cambiar alguna vez. Alguno de los modestos tenemos alguna vez que cambiar esto”, ha insistido el empresario utrerano, que ha ensalzado la figura de Julen Lopetegui y la profesionalidad de la plantilla en momentos complicados por el Covid-19.

“Es un entrenador que vive en la ciudad deportiva, que vive en la ciudad deportiva”, ha recalcado Castro. “A mí no me ha sorprendido porque el primer día que hablé con Lopetegui a los 5 minutos me di cuenta que quería lo mismo que nosotros, no parar hasta hacer crecer al club. Yo no entendía las críticas tan atroces que ha sufrido. Es un enfermo, vive en la ciudad deportiva y echa allí 8, 12 horas, las que hagan falta”.

La plantilla. “Se ha cuidado en sus domicilios. Los jugadores han demostrado su profesionalidad en estos días de pandemia. Físicamente hemos superado a todos los equipos. Además han tenido el compromiso y la grandeza de tener un gesto y entender la situación del club (ERTE), han hecho posible que la sociedad fuera sostenible y también los cedidos”.

Resultados tras el parón. “No hemos perdido ningún partidos, somos el segundo mejor equipo tras el Real Madrid, estamos en Champions dos jornadas antes y eso es sólo fruto del trabajo, de la calidad evidentemente también, pero con esfuerzo y constancia, como somos en el Sevilla, se ha hecho posible. Quedan dos jornadas para conseguir esa tercera plaza y es lo que queremos”.

Los empleados. “Me quiero detener en todo el club, en los empleados, los que organizan los viajes, a vosotros (el área de prensa) que lleváis con vuestra voz el día a día, a protocolo... Hemos hecho un ERTE y tenemos que dar las gracias a los empleados, todos dando el 120 por ciento... No sólo lo dan Ocampos o Diego Carlos. Me siento enormente orgulloso de los empleados de este entidad. Sé cómo se ha trabajado todo esto”.

Paz social. “Accionarialmnte todos somos parte y estamos representados en el consejo. Haremos más fuerza para seguir creciendo, no pararemos de crecer y no es un deseo del presidente. Eso está escrito: no pararemos de crecer. Los sevillistas somos insaciables. Empleados que vienen aquí, a los cuatro meses se tienen que ir porque no aguantan el ritmo. Pero es que somos asi y vamos a seguir así”.

La afición. “Me pongo en la piel de esos aficionados que no han podido ver jueves y domingos al equipo. Por la tele sí, pero no se siente. Los aficionados han sufrido esto y esto es para ellos”.

Más éxitos. “En un año tan complicado, el club se ha unido y se ha hecho más fuerte. En agosto queremos ampliar nuestra vitrinas y nuestra puntuacion UEFA. Entrar en Champions significa consolidarnos. Es muy difícil en un fútbol con tantos clubes con poder económico hacerlo”.

Los delanteros. “Nadie puede discutir el caudal de goles de nuestro equipo. Nadie puede discutir que firmamos delanteros para intentar hacer goles. Nadie puede discutir que el club en diciembre vuelve a comprar gol (En-Nesyri). Ninguno de los 3-4 delanteros que iban a hacer goles han marcado los que se esperaba, pero han hecho otras cosas. Y los resultados están ahí”.