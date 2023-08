Central, medio defensivo y ¿Abde como guinda final?

Los dos últimos días del mercado futbolístico estival amenazan con convertirse en una verdadera casa de locos en el Sevilla. Sin embargo, con el presidente, José Castro, de viaje en Mónaco en las horas previas al sorteo de la Liga de Campeones que se celebra hoy, el orden de prioridades sigue estando más que delimitado. Primero, un central y un medio centro defensivo y después, si hubiera lugar, la posibilidad de poner la guinda con el extremo barcelonista Abde.

Las negociaciones son múltiples tanto en lo referente a las entradas como a las salidas y una vez descartada la salida al Fulham de Lucas Ocampos sigue abierta esa posibilidad del hispano-marroquí Ez Abde, extremo izquierdo del Barcelona que es la tercera vía para reforzar la plantilla nervionense en este esprint final del periodo de transferencias, siempre después del central y del medio centro, preferiblemente Soumaré, aunque se ha apuntado un posible interés del Inter por el francés.

La cuestión, de todas maneras, es que el fichaje de Abde, ya sea a través de una cesión o de una compra con opción de retorno para el Barcelona, no depende exclusivamente de la salida de Ocampos, cuestión que ya fue descartada por el Sevilla tras no superar el Fulham su primera posta de 12+3 millones de euros, cantidad que no llegaba a los 15 millones más pluses de mínimo que habían pedido los dirigentes sevillistas.

Por tanto, la posible llegada de Abde, jugador específico de la banda izquierda y con desborde, como quería Mendilibar, a pesar de ser derecho, no depende finalmente de la salida de Ocampos. Sí está más ligada a la salida de tres futbolistas que ocupan una posición similar en el tablero de las fichas federativas con las que se manejará la plantilla sevillista. Además de Januzaj, que parece que ya es un hecho su cesión al Istanbul Basaksehir por una temporada más, la clave es que también pudiera desprenderse la entidad del mexicano Tecatito Corona y del neerlandés de origen marroquí Oussama Idrissi. Por ahí se podría abrir una rendija a la guinda de Abde, pero siempre detrás del central y el medio centro defensivo.

Objetivos Con demasiados frentes abiertos, Soumaré y un zaguero son las prioridades con la posibilidad de una sorpresa

Yendo por partes, ya parece que Januzaj, como adelantaba ayer el portal ElDesmarque, se marchará de nuevo al Instabul Basaksehir. El extremo belga fue contratado en los últimos días del mercado del año pasado por Monchi a pesar de no tener equipo por una ficha de cuatro millones por cuatro temporadas, es decir, dieciséis millones por su periodo de vinculación.

Por la cesión de la mitad de la pasada campaña el Sevilla se ahorró un millón y medio de euros brutos, lo que indica que por la temporada entera la cantidad se puede situar en torno a los dos millones y medio de euros. Todo conduce a pensar que Januzaj acabó la temporada de acuerdo con el Basaksehir para su retorno y de ahí que haya rechazado las pocas ofertas que se le presentaron, sobre todo un par de ellas procedente del fútbol árabe.

También está muy cerca la solución de la salida de Tecatito Corona hacia el Rayados de Monterrey. El Sevilla ha alcanzado un acuerdo con el club mexicano por algo menos de tres millones de euros de traspaso. Esto le supondría un ahorro sobre los 10 millones de euros al club nervionense por un futbolista que no ha acabado de meterse por los ojos del más pragmático Mendilibar.

La negociación sólo está pendiente del sí definitivo por parte de Tecatito y no sería descartable que por la diferencia de horario respecto a México todo pudiera solucionar incluso en la madrugada.

Más complicada está ahora mismo la marcha de Idrissi. El extremo neerlandés que juega para la selección de Marruecos parecía que tenía ya casi hecha su marcha al Feyenoord, pero surgió la negativa del consejo de dirección del actual campeón de la Eredivisie por algunas cláusulas que impuso el Sevilla para su segunda cesión al mismo club. No es extraño, pues, que se haya tratado de una forma de presionar para volverlo a sacar con la misma relación contractual que el anterior curso y mucho más ventajosa para la entidad de Rótterdam. A Idrissi también lo quisieron en el fútbol árabe.

En el repaso de las posibles salidas de la plantilla sevillista, aunque el tiempo ya se echa encima y parece imposible que se produzcan tantas operaciones, Gattoni figura en la lista de deseos del Almería, sobre todo, y también del Mallorca. Óscar Rodríguez, mientras, sigue estando en las preferencias del Alavés, aunque el club vitoriano aprieta para pagar lo menos posible por la cesión.

Un caso diferente es el de Kike Salas y el Tenerife, pues el canterano depende de la nómina definitiva de los centrales, que incluiría la salida de Gattoni y la llegada de otro defensa para esa zona. No podrá ser ya Lenglet, por el que Monchi se ha adelantado para un Aston Villa que ya tenía para el perfil izquierdo a Pau Torres y Diego Carlos. Las cosas del fútbol y de las diferentes ideas según para el equipo para que se planifique.

Para las entradas, el Sevilla sigue esperando tener el suficiente margen salarial y también espacio entre las 25 fichas para el centrocampista Soumaré, para el que se confía en cerrar la negociación con el Leicester como cedido por una temporada, y también con un defensa central, puesto en el que podría surgir alguna sorpresa de última hora. Ojo, Sergio Ramos no sería una sorpresa por las veces que ha salido su nombre, aunque en el club lo han negado en infinidad de ocasiones.