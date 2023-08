Marcao aclara que no fue a Cádiz a la playa sino a un fisioterapeuta para su lesión

El central brasileño Marcao ha protagonizado este miércoles un caso curioso cuando se vio obligado a aclarar que había viajado hasta Cádiz para acudir a la consulta de un fisioterapeuta y no para pasar un día en la playa junto a su pareja, tal y como se había publicado por la mañana en un medio digital.

En la noticia se reflejaba, sin ningún tipo de crítica, que Marcao había sido retenido en un control rutinario de la policía antidroga cuando se dirigía a la playa en Cádiz.

Sin embargo, Marcao negó esos hechos con posterioridad y tuvo que aclarar su propia versión del viaje hasta Cádiz, asegurando que no había ido a la playa en su día de descanso, sino que se había trasladado hasta la ciudad vecina para acudir a la consulta de un fisioterapeuta que le habían aconsejado para mejorar de sus ya eternos problemas musculares.

El central brasileño se expresa a través de storie en la red Instagram, pero posteriormente también posteó dos mensajes en la actual X, antes Twitter, con el siguiente texto:

"No fui a Cádiz a disfrutar de la playa. Estoy cansado y no soporto más quedarme fuera de los partidos sin poder jugar y ayudar a mis compañeros, por eso busqué un profesional de fisioterapia que me ayudara a recuperarme rápida y eficazmente para poder volver a jugar. Ése fue el motivo de mi viaje, fui a ver a este profesional para hacerme una evaluación. ¡Ahora voy a trabajar aún más para estar en el campo y da lo mejor de mí por el Sevilla!".