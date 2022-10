Charla entre Monchi y Lopetegui en los momentos más difíciles para el entrenador

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, y el director general deportivo, Monchi, ha mantenido una charla antes del entrenamiento de este lunes en el que ambos han mostrado en todo momento un tono serio. La continuidad del entrenador está en entredicho tras los últimos resultados y el club está negociando con un sustituto, que se apunta que puede ser Jorge Sampaoli.

Lopetegui sigue dirigiendo los entrenamientos del Sevilla a la espera de acontecimientos, con un partido decisivo en puertas ante el Borussia Dortmund este miércoles. La razón por la que el vasco aún no ha sido destituido puede estar en que el acuerdo con el nuevo técnico aún no está cerrado. No obstante, Monchi ha sido el principal defensor de la continuidad de Lopetegui frente a la opinión de los más altos dirigentes del club, en particular el presidente y el vicepresidente, José Castro y José María del Nido Carrasco.

El entrenador ha tenido antes de la reunión con Monchi un diálogo con los miembros de su cuerpo técnico y tras el encuentro con el de San Fernando ha dirigido el entrenamiento.