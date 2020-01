Un club saudí anuncia la contratación de Banega

Extraña noticia momentos antes del Sevilla-Granada. El club de Arabia Saudí Al-Shabab ha anunciado a través de Twitter que ha contratado por tres temporadas a Éver Banega, cuyo contrato expira con el Sevilla en junio. Desde el 1 de enero, así pues, el argentino ya podía ejercer como agente libre y firmar con cualquier club, y es lo que, según este club árabe, ha sucedido.

La información asegura que "la dirección del club Al-Shabab, encabezado por Khaled Al-Baltan, firmó un contrato profesional de tres años con el internacional argentino Éver Banega".

Al Shabab has officially signed with Ever Banega #ShababFC #Alshabab #بانيغا_شبابي#تعاقدات_الشباب pic.twitter.com/9GZieEMH5a