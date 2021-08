La idea del colectivo de Lopetegui cala en Lamela

La palabra equipo llegó a ser reiterativa en el discurso de presentación de Erik Lamela, un futbolista que, a sus 29 años, cree que llega al Sevilla y a la Liga en un momento idóneo. Con un verbo fluido y unas ideas claras, ese concepto de colectivo reverberaba como un eco en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Parece que ha calado hondo en el argentino la filosofía de Julen Lopetegui, del que dijo que "es muy buena gente".

Casi en su primera respuesta ya demostró que sabe dotar de estructura a lo que dice. ¿Por qué vino al Sevilla? Tres pilares, tres ideas. A saber: "Un equipo que siempre da pelea, que ganó muchos títulos a lo largo de estos últimos años. Una ciudad de la que me hablaron muy bien también. Y el desafío personal de querer venir acá a intentar dar lo que sé que puedo dar".

Y lo que quiere el mediapunta argentino, que ha firmado por tres temporadas en Nervión tras su vasta experiencia en el Tottenham Hotspur (ocho temporadas), es dar soluciones al equipo. "En lo personal intentaré aportar el máximo, dándole mis condiciones al equipo y siempre pensando en el equipo, que es lo importante, lo que el equipo necesite en cada momento tratar de interpretarlo y dar lo mejor de mí".

Para ello cuenta con su oficio, además de su calidad. Porque más allá del talento individual de Lamela, uno de sus valores es evidentemente su experiencia, con muchos partidos en la Premier League y también en la Champions. Ahora, en el Sevilla quiere zanjar la irregularidad que arrastró en la última época del Tottenham. Para ello cuenta con la confianza de su amplia trayectoria. "Me encuentro en una etapa en la que me considero muy maduro, con una buena edad. Físicamente estoy cada día mejor, sé que voy a llegar al comienzo de la temporada que es lo importante y para eso trabajo duro día a día".

Incluso cuando fue preguntado por su posición predilecta en el campo de juego, Lamela terció hacia los aspectos colectivos: la alta competitividad que tendrá y la disciplina de grupo que imponga Lopetegui. "Eso lo decidirá el entrenador. Soy consciente de que hay competencia, toda la vida la tuve. No va a ser diferente. Voy a intentar dar el máximo de mí y siempre pensando en el equipo", reiteró de nuevo el futbolista nacido en Carapachay el 4 de marzo de 1992, un mes y pico antes de que Sevilla se abriera al mundo con su recordada Expo 92.

"Me contaron que era una ciudad increíble, un club muy serio, y yo lo sabía de verlo competir en los últimos años", dijo sobre los consejos que recibió de algunos ex sevillistas. Entre éstos, Reguilón, ex compañero suyo en el Tottenham, o Fazio, con el que también coincidió brevemente en Londres. "Hablé con ellos y con otros chicos argentinos, que el club suele tener jugadores argentinos, y todos me hablaron muy bien. El Sevilla es un club que, históricamente, para mí era un deseo estar acá", aseguró.

La competitividad proverbial del Sevilla; el recibimiento "increíble" del club y los compañeros; los precedentes argentinos... Y el Sánchez-Pizjuán: "Sabemos que este campo aprieta mucho y ojalá pudiera estar lleno, no depende de nosotros, como jugador me encantaría que el campo estuviese lleno". Otro guiño al colectivo, como si en apenas una semana Lamela hubiera captado las esencias del club.