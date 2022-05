La continuidad de Lopetegui y la paradoja de la reiteración de mensajes

Más de dos semanas después de que el Sevilla lograra el objetivo, económico más incluso que deportivo, de la clasificación para la Champions, José Castro volvió a ratificar a Julen Lopetegui. Parece como si los mensajes vertidos desde el club, tanto por el presidente del Sevilla como por su director general deportivo o su vicepresidente primero, no terminaran de ser convincentes. A esta incertidumbre contribuyó también el técnico, eludiendo la confirmación directa cuando fue preguntado en sus dos últimas ruedas de prensa. "A eso ya he contestado muchas veces". La paradoja de la incertidumbre continua en el Sevilla no desaparece.

El dirigente utrerano tenía pactada una entrevista con Radio Sevilla para este lunes y la mayor parte del tiempo fue Lopetegui el protagonista de la misma. ¿Por qué? Quizá por la disensión constante entre los mensajes desde el club y desde el propio Lopetegui. En sus declaraciones, Castro afirmó que ya han hablado de la planificación con el técnico. El lunes anterior, el propio presidente, en otra comparecencia, negó que las partes necesitaran sentarse a consensuar nada, nada más allá de la planificación. "No está en Sevilla, se ha tomado unos días de vacaciones", dijo poniendo la pantalla de una realidad a medias. Al final de la semana pasada, Radio Marca aseguraba que sí se había producido una reunión con las cartas boca arriba entre Lopetegui y Monchi. Había muchas disensiones que aclarar. El viaje a Madrid para jugar contra el Atlético estuvo cargadísimo de electricidad.

El mismo día del partido, la publicación en Marca Madrid de una presunta reunión del director deportivo con Diego Martínez ante el "sorprendido Lopetegui" fue una bomba de relojería que no estalló por el cabezazo certero de En-Nesyri en el minuto 85. Hubo conversaciones en el AVE entre los dos principales responsables técnicos de la entidad sobre esa presunta reunión. Y la duda, la disensión pervive. Por ejemplo sobre cuál fue el origen de esa filtración a la prensa de Madrid. La reacción virulenta de Monchi ante los micrófonos de Movistar Plus tras el logro de la Champions, aun sin saber si sería el Sevilla tercero o cuarto, también fue una pista. Así como su protesta a Juanma Castaño sobre ese mensaje que ha calado en la prensa madrileña de que los méritos se los lleva Monchi y las críticas, Lopetegui...

Este lunes, Castro dio otra pista sobre esas disensiones internas, que están más en la raíz de todo que las críticas en las redes sociales al juego del Sevilla. La prensa también tiene su parte alícuota de responsabilidad. Y las respuestas ante ésta. ¿No cree el presidente que el entrenador ha sido poco amable con el esfuerzo económico del club ante la prensa?, se le pregunta. "Él es consciente del esfuerzo que ha hecho el club, como los somos todos. Hay que respetar la forma de expresarse de cada uno, lo que le gusta decir en las ruedas de prensa, lo que le gusta decir en los medios. Cada maestrillo tiene su librillo y hay que respetar que él diga lo que crea que deba decir. Eso sí, que consigamos, que es lo importante. ¿Pero no se centra demasiado Lopetegui siempre la dificultad de cada partido? "Es su forma de ser y hay que respetarla".

Pistas, disensiones más o menos soterradas, mensajes cruzados en la prensa de Madrid y en la de Sevilla... Quien quiera ver que la exigente afición sevillista es la principal responsable de esta incertidumbre se equivoca. Por si las moscas, Castro volvió a reiterar el apoyo total a Lopetegui.

"Lo dijimos la semana pasada y la anterior", argumentó Castro sobre esta paradójica reiteración de mensajes que no zanjan la incertidumbre. "Además de haber conseguido el objetivo en las tres temporadas y un título, hay contrato en vigor y el contrato se amplió porque había buen feeling –precisamente lo que es necesario reconducir ahora–, y porque se daban los resultados". "No pienso en otra cosa que no sea que sigue con nosotros. Es más, hemos hablado de la próxima temporada y seguiremos hablando. Él está pasando unos días de asueto y buscaremos el equipo más ilusionante para la 2022-23. Siempre hay cosas que arreglar cosas y hablar, con algo muy importante como la autocrítica. El que piense que lo hace todo bien, estará equivocado", afirmó. Pues parece que en este caso el error ha sido colectivo.