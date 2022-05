Castro defiende la venta de Diego Carlos: "Para estar ahí tenemos que vender"

José Castro ha defendido con argumentos y datos de todo tipo el traspaso de Diego Carlos al Aston Villa, en este momento tan temprano del mercado y por una cantidad que excede por poco los 31 millones de euros, cifra que trascendió desde Inglaterra.

El Sevilla no quiere ofrecer la cifra, no lo hace nunca, pero el presidente del Sevilla sí negó que en enero el Newcastle ofreciera 45 millones de euros, como le han llegado a recriminar, quizá por la ligereza que en las redes sociales, e incluso en la prensa, se habla de cifras y millones de euros. "Yo respeto la opinión de todos los sevillistas y muchos tienen mi teléfono. Me escriben muchos que no están informados, porque nunca nos dieron 45 millones por Diego Carlos. Si lo vendemos ahora por esta cantidad, es que entendemos que es la cantidad adecuada en este momento. Nosotros, si algo demostramos, es que no nos tiembla el pulso cuando hay que hacer una venta. Que sea rápida no significa que no sea la adecuada. No sé cuántos defensas se venden por ese importe. Cuando llegó no lo conocía nadie, como no conocerán al que venga", explicó en Radio Sevilla.

El utrerano insistió en recuperar el modelo de vender para crecer después de dos años sin grandes ventas, salvo la de Bryan Gil, que llevaba implícita la adquisición de Lamela. "La verdad es que, para estar ahí, tenemos que vender. El año pasado no vendimos a un jugador por más de 50 millones y no vendimos a Diego Carlos en diciembre. Además de traer otro magnífico jugador de Champions como Tecatito y la cesión de Martial, que no ha rendido como pensábamos, pero es un gran jugador. Entendimos que los de arriba no despegaban y hemos peleado esas posiciones durante muchas jornadas, pero en el último tercio no hemos llegado a lo que pensábamos. Hay que volver a nuestro modelo de negocio y es claro. Hay que vender para mantener ese estatus porque no tenemos esos presupuestos para mantener esas fichas".

Por eso, una y otra vez, Castro defendió esa venta... y las que tengan que venir. "Si llega la oferta que al club lo satisfaga de forma que podamos seguir creciendo y trayendo jugadores para hacer un mejor equipo, no nos temblará el pulso. Si no, no. Julen, y los entrenadores que hemos tenido o tendremos, saben cómo trabajamos, en lo bueno y en lo malo, con más cosas buenas que malas. Seis años en Champions y cuatro títulos en ocho años, con esta misma política", justificó, y matizó. "Si hay un jugador que entendemos que su precio está fuera de mercado, lo venderemos. O como el caso de Diego Carlos, que entendimos que era el momento y que el jugador se lo ha ganado”.

Porque el Sevilla mantiene a plantillas por encima de sus posibilidades, siempre, y eso arrastra un coste que solamente se compensa con los famosos ingresos extraordinarios, o sea, la venta de jugadores. "Quien crea que podemos soportar eternamente fichas tan altas, no conoce la realidad de este club. Y quien crea que entramos Champions por decreto y por el escudo tan bonito que tenemos, también está equivocado.

Koundé, sin movimientos

Koundé es el futbolista que podría protagonizar un segundo gran traspaso este verano, pero por el momento no hay contactos por él, según el dirigente blanquirrojo. "En este momento no hay nada más que lo que ha ocurrido y no hay ningún movimiento más. Supongo que los habrá porque es un jugador apetecido por clubes importantes y veremos. El año pasado no ofrecieron lo que entendíamos que vale y estudiaremos lo que llegue. Nada que ver con Diego Carlos, que ha sido por circunstancias determinadas y a él le hicieron una oferta mareante en enero, llevaba aquí tres años y lo ha dado todo. Su contrato está al 60% amortizado y deja una plusvalía importante que necesitamos para seguir creciendo”.

Pelear por la Liga

Castro reconoció que llegó a pensar que podía peleársele el título al Real Madrid... "Este año, todos estábamos ilusionados y veíamos que era un año para poder apostar. Tras 31 jornadas siendo segundos, lo normal era ser segundos. En mi idea, durante la temporada pensaba poder pelearle la Liga al Madrid, no por obligación, pero era un año en el que los grandes estaban más bajos. Pensaba que no iba a tener el Madrid esa fuerza en el centro del campo al final. Hemos sido nosotros los que hemos caído y al Madrid hay que felicitarlo, porque ahí está y ha ganado hasta la Champions. Pensaba que la Liga iba a estar más igualada hasta el final, y la ganó con muchas jornadas de antelación".

Enésima apología de Lopetegui

De nuevo tuvo que salir a defender la continuidad de Julen Lopetegui, a confirmarla y ratificarla... "Lo dijimos la semana pasada y la anterior. Además de haber conseguido el objetivo en las tres temporadas y un título, hay contrato en vigor y el contrato se amplió porque había buen feeling, y porque se daban los resultados. En todo caso, dije y digo que tiene contrato en vigor. No pienso en otra cosa que no sea que sigue con nosotros. Es más, hemos hablado de la próxima temporada y seguiremos hablando. Él está pasando unos días de asueto y buscaremos el equipo más ilusionante para la 2022-23. Siempre hay cosas que arreglar cosas y hablar, con algo muy importante como la autocrítica. El que piense que lo hace todo bien, estará equivocado".