El Sevilla Atlético no comparece en Sanlúcar de Barrameda (1-0)

El Sevilla Atlético es uno de los colistas de la recién estrenada Primera RFEF con todo merecimiento. El filial sevillista volvió a caer, esta vez ante el Atlético Sanluqueño, por la sencilla razón de que no juega a nada. El balance, hasta ahora, es concluyente, cero goles en tres partidos y, lo que es aún peor, casi ningún acercamiento a la portería rival entre experimentos de Paco Gallardo, que esta vez puso al central Santisteban como delantero centro en el equipo inicial. Sólo un disparo de Pedro Ortiz en la última jugada del choque estuvo cerca de verdad de llevar la igualda tras el gol inicial de Toni García.

El Sevilla Atlético le iba a coger asquito al partido muy pronto. Los dos primeros minutos depararon balones divididos los que ambos equipos fueron con mucho ímpetu, y riesgos físicos, para marcar el territorio, pero éste iba a quedar perfectamente delimitado con apenas cinco minutos consumidos. Una buena jugada de Javi Navarro por la izquierda acabó en un centro perfecto para que Toni García, con su máscara y todo, cabeceara picado al otro poste. Tanto para el Sanluqueño y hundimiento para el filial.

Porque el cuadro de Paco Gallardo no fue capaz de reponerse en el resto de la primera mitad. Era un quiero y no puedo entre esos experimentos que persigue el entrenador del filial sevillista con muy escasos resultados. Si en las dos primeras jornadas era la presencia del zurdo Zarzana como carrilero derecho, opción desechada esta vez, ahora la cosa consistía en sacar a Santisteban, central zurdo que tuvo un buen rendimiento en su debut en Castellón, casi como delantero centro en compañía de Iván.

Cierto que se ha lesionado Isaac para algunos meses y que una solución deberá buscar el técnico de Bellavista, pero a tenor de lo visto en Sanlúcar de Barrameda, al menos, no parece que sea la opción más beneficiosa para los suyos. La pelea de Santisteban en el plano particular no evitó que diera la sensación de que el Sevilla Atlético jugaba con uno menos. Bueno, con uno o con más, porque el rendimiento de otros futbolistas importantes como Luismi, Juanlu o Iván tampoco estuvo muy allá a la hora de aportarle cosas positivas a este Sevilla Atlético en una primera parte digna de ser alojada en el cuarto del olvido.

La segunda tampoco ofrecía mayores esperanzas para los nervionenses, incluso Javi Díaz tuvo que salvar el segundo en una jugada personal de Javi Navarro, el mejor futbolista de los 31 que pisaron el irregular césped de El Palmar. Corría el minuto 64 y desde ese instante al menos iba a cambiar la tendencia del juego.

Gallardo había introducido a Carlos Álvarez y Zarzana en el campo, uno de ellos por Santisteban y el otro por Valentino. El menudo mediapunta sevillista sí le dio algo de sentido al juego mientras que Luismi mejoraba a pierna cambiada. El Sevilla Atlético, entonces sí, buscó el empate, pero sólo tuvo una ocasión, la de Pedro Ortiz. Demasiado poco.