El exceso de velocidad sigue siendo la principal pista para explicar las causas del accidente que el pasado sábado le costó la vida al ex futbolista del Sevilla José Antonio Reyes y a su primo, Jonathan Reyes, de 35 y 23 años respectivamente, y que mantiene en estado muy grave a otro familiar, Juan Antonio Calderón. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) no precisa aún la velocidad exacta a la que circulaba el vehículo hasta acabar con las mediciones técnicas.

El director general de Tráfico en funciones, Pere Navarro, ha confirmado este martes que el accidente se debió a un exceso de velocidad, aunque no ha precisado cuál porque la investigación aún se está ultimando.

Antes de participar en la presentación del libro "La movilidad al trabajo: un reto pendiente" de Manel Ferri, Navarro ha indicado a los periodistas que "detrás del accidente está la velocidad", ya que el vehículo se salió de la vía, volcó y se incendió.

El siniestro tuvo lugar sobre las 11:40 horas del pasado sábado en el kilómetro 18 de la A-376, en dirección a Utrera, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y algunas informaciones apuntan a que el vehículo iba a más de 200 kilómetros por hora.

El director general de Tráfico en funciones ha explicado que el de Reyes "es un caso muy visible, pero llevamos 411 muertos en carreteras este año" y ha precisado que "detrás es verdad que claro que está la velocidad, pero se está acabando de hacer la investigación para tener todos los detalles".

"Pero salida de vía, vuelta e incendio es un problema de velocidad", ha añadido, subrayando que "en seguridad vial la alta velocidad es lo que mata".

Ha explicado que la investigación "no es tan complicada", pero "es un caso en el que vale la pena asegurarse, ya que es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido", y ha pedido que se deje tiempo a la Guardia Civil.

"Reyes era un gran deportista, pero es evidente que como conductor...", ha apuntado el máximo responsable de la DGT.

Ha recordado que a 120 kilómetros por hora se necesita un campo de fútbol para frenar, eso si hace sol y el vehículo tiene buenos neumáticos, y ha remarcado: "Uno puede comprar coche cinco estrellas, con medidas de seguridad, pero las pruebas se hacen a 63 kilómetros por hora y si vas a alta velocidad y te estrellas no te va a servir de nada".

En cuanto a la posibilidad de poner límites a los coches para que no puedan alcanzar altas velocidades, Navarro ha incidido en que conducir a más de 200 kilómetros por hora es delito y "comprar un coche que puede ir a más de 200 solo te puede llevar a la cárcel".

Ha recordado que la Unión Europea y Alemania "siempre se han negado en redondo a esa limitación" en los vehículos, pero ya se trabaja en sistemas complementarios que lo hacen posible y evitan siniestros si se excede la velocidad o hay una distracción.

"Llevamos 50 años culpando al conductor de los accidentes de tráfico porque a veces corre, bebe o se distrae, y a lo mejor si hubiésemos diseñado un sistema pensando que el conductor a veces bebe, corre o se distrae, habríamos evitado muchos accidentes", ha concluido.

pgm/msr/ea