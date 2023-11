Diego Alonso: "El equipo construye y genera bien, faltan variantes ofensivas"

Diego Alonso no se conformó con la victoria e incluso lamentó que, cuando reaccionó el Sevilla, no aprovechara las "mejores ocasiones en los diez últimos minutos". "El empate no nos sabe a victoria, sabe a empate nada más. Buscamos ganar, no lo conseguimos y eso es lo que puedo decir sobre el punto", empezó diciendo.

El uruguayo reconoció que "en el primer tiempo Betis fue un poco mejor, creó ocasiones más claras, más allá de que el trámite fue parejo generaban mejores situaciones de gol". "En el segundo tiempo creo que mejoramos bastante, empezamos a controlar sus acciones y no tenían llegada cuando tuvieron el gol a balón parado. Mejoramos, a veces quedamos desprotegidos por la búsqueda del empate y la victoria y una vez que lo encontramos nos volcamos y nos quedamos más abiertos, y eso evidentemente procura ocasiones de gol al rival", analizó.

Los nervios en la salida del balón

Rápidamente hizo la diferencia entre la fase defensiva y la ofensiva: "En el primer tiempo no estuvimos acertados en el nivel defensivo y en el juego estábamos un poco nerviosos para hilvanar, nos faltó un poco de soltura. En el segundo tiempo nos soltamos más y jugamos mejor".

Defendió su idea de juego, aunque aún no la ve completa. "Si me pregunta si el equipo juega como yo quiero, hay parte que sí, y otra parte que no. Hoy tuvimos unos fallos defensivos en la primera parte que les dieron a ellos situaciones claras, y eso no me gusta, tenemos que ser sólidos para defender. Pero hay cosas que sí son positivas, el equipo intenta presionar fuerte y alto aunque tenemos dificultades cuando nos rompen la presión. Hoy nos rompieron en presión, tuvimos que correr demasiado hacia atrás, y eso no me gusta".

La construcción del juego, "muy bien"

Sorprendió el uruguayo al afirmar que "ofensivamente, la construcción del juego lo hizo muy bien, al margen de esos nervios en la primera parte, pero en la segunda sí lo hizo bien". "Sí tenemos que estar más finos de tres cuartos adelante. Está bien entrar por banda, es una manera de jugar, pero tenemos que tener más variantes para poder jugar en ese sentido. Espero que en estas dos semanas podamos trabajar para tener un mejor equipo. No se olvide que cogimos el equipo hace cuatro semanas y media y con los equipos que hemos conmpetido.

"Podemos hacerlo mejor para que el equipo tenga la tranquilidad y la paciencia para que lleguen los resultados", continuó diciendo. "No puedo jactarme de que estemos invictos en la Liga, necesitamos trasladar el juego a victorias, es así".

La bronca final a la directiva

Tras el pitido final de Gil Manzano, explotó Nervión con sonoros gritos de "directiva, dimisión". El técnico se lo tomó como críticas al equipo, por su respuesta. "El público es soberano y uno lo tiene que aceptar. En cuanto al juego podemos ser mejor, en actitud, no. El equipo dio la cara, por el escudo, por la camiseta, por la afición. Dio la cara en ir a empatar y en ir a por el segundo gol, porque después del empate las ocasiones fueron nuestras. Nos puede criticar el público por el juego, pero por actitud, no".

El cambio de Suso por Ocampos

Fue muy pitado el cambio de Suso por Ocampos. "Buscaba seguir teniendo desequilibrio, un jugador que ayudara a generar esos espacios, porque en tres cuartos no estábamos finos y Suso tiene filtrado ahí, combina bien con los laterales que vienen, tiene buen disparo y de hecho tuvo uno. Estaban atacando dos para uno a Jesús y necesitábamos energía y juego, por eso fue el cambio".

Entonces, ¿le parece justo el empate? "Hacer valoraciones sobre justo o injusto... Ellos fueron mejores en la primera parte y tuvieron más ocasiones y no las aprovecharon y nosotros mejoramos y en los últimos diez minutos nos pudimos llevar el partido".

Buscar variantes ofensivas

Insistió Diego Alonso, ante preguntas de los periodistas, en lo positivo y lo que está por mejorar. "He tenido autocrítica antes la tengo hoy. Da la sensación de que cuando nos rompen la primera línea de presión, somos buenos presionando alto, recupera el equipo fuerte y alto, pero cuando nos rompen quedamos debilitados y muy expuestos y eso lo tenemos que corregir. Pero el equipo construye y genera bien, se anima a poner a jugadores en ventaja en el campo rival, ya sea un extremo, un lateral o un volante a la espalda de la zaga rival. Pero nos falta tener más variantes para tener más variantes, poder ir por dentro, poder ir por fuera, tener más rupturas, tener más confianza y variantes para poder atacar". "No quiero renunciar a ser agresivo en la presión y que defendamos hacia delante", añadió al respecto.

El papel de Óliver Torres ante Pedrosa

Fue preguntado por la posición y su elección de Óliver Torres partiendo desde la banda izquierda. "Respecto a Oli, si le muestro la mancha de calor opinaría distinto, porque atacó en una zona distinta a la que defendió, porque teníamos a Pedrosa y necesitaba alguien que se acoplara a ayudarlo ahí, porque le iba a dar posibilidad de ocupar la banda, a ser profundo, que lo fue, y además a que ayudara en el juego interior, hasta apareció por la derecha. Ofensivamente jugó como mediapunta hacia dentro y en defensa ayudar a defender dos contra dos, ayudando a un compañero a ocupar la banda por fuera".