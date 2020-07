Emoción positiva hasta la última cita

El sevillismo puede presumir orgulloso de su equipo por el gran logro de su clasificación para la Champions y puede disfrutar de la emoción de verlo competir, con mayúsculas, hasta el último instante de una Liga que concluye este domingo. La emoción es algo tan inherente a este deporte de masas y ha sido uno de los factores que han curtido al Sevilla glorioso de este siglo XXI.

El lema de la casta y el coraje lleva implícito ese espíritu competitivo hasta el último instante, que es lo que hará el equipo de Lopetegui en un domingo de carrusel con seis encuentros en los que aún hay mucho en juego. El sevillista, a diferencia de otros aficionados, disfrutará de esa emoción de forma positiva, en las antípodas de la angustia que se vivirá en Vigo y Leganés. En cuatro de esas últimas citas está implicado, como juez y parte, este Sevilla que aún tiene aspiraciones. Hasta agosto las tendrá. Pero, con los deberes hechos, su afición se sentará en el sofá a disfrutar del suspense.

El empate cosechado por el Sevilla en San Sebastián aleja la opción de la tercera plaza, pero no la descarta. Precisamente la Real Sociedad, el mismo equipo que le brindó la certificación matemática de la Champions al vencer en Villarreal, puede ser ahora el mejor aliado del equipo de Lopetegui en su visita al Atlético de Madrid, para lo que los nervionenses deben ganar a un Valencia que aún se juega meterse en la Liga Europa como mal menor para un año convulso y de grave crisis institucional. Esos dos partidos serán los que centren la atención de los sevillistas este domingo. Pero, aparte, hay otros dos encuentros conectados directamente.

Se trata de los duelos en los que están implicados los otros dos equipos que aspiran, junto a Real Sociedad y el Valencia, a hacerse con los dos pasajes para la Europa League que quedan libres: el Getafe, que visita a un Levante ya fuera de peligro y sin aspiraciones clasificatorias trascendentes, y el Granada, que recibe al Athletic, ya perdida toda opción de luchar por estar en Europa tras caer en San Mamés ante el Leganés el jueves. Esos dos partidos también pueden influir en lo que ocurra en el Wanda Metropolitano y en el Ramón Sánchez-Pizjuán, porque del resultado de aquéllos dependerán las opciones de realistas y valencianistas. La emoción está servida.

Emociones cruzadas

Es obvio que el Sevilla, con 67 puntos por los 69 del Atlético, no tiene otra opción que ganar al Valencia (53) para intentar alcanzar la difícil tercera plaza. El gesto de frustración de Banega, tras ver esa quinta amarilla que le impedirá, si no media la difícil clemencia de los comités, cerrar la Liga con la camiseta del Sevilla lleva implícito ese prurito por seguir compitiendo que tendrá el equipo de Lopetegui, pese a la dificultad de la empresa y tener ya el gran objetivo en el zurrón. El Valencia necesita ganar y que no lo hagan el Getafe, que es el séptimo actualmente, es decir, el último con pasaje para la Europa League, con 54 puntos, ni el Granada (53), noveno y último con aspiraciones a ese billete, en su partido en casa ante el Athletic.

Será una noche de transistor, ahora de internet, y los nervionenses estarán pendientes del Wanda Metropolitano, donde el Atlético espera certificiar con un triunfo ese tercer puesto. En el caso de que no pasase del empate, el Sevilla aún tendría la complicadísima opción de golear al Valencia hasta ganar por cinco goles de diferencia. Ésa es la desventaja con el goal average general respecto a los colchoneros, pero lleva más goles a favor y si igualara en el balance sería tercero el Sevilla. La Real (55 puntos), por su parte, estará espoleada por lo que suceda en otros campos, pues Getafe y Granada la pueden superar... Noche de suspense.

El récord de 16 partidos invictos

Al margen de lo que ocurra en esta última jornada, al Sevilla aún le quedará la emoción de la Europa League en plena canícula. El 6 de agosto jugará en Duisburgo el cruce de octavos de final con la Roma a partido único, con el camino hacia la final de Colonia (21 de agosto) ya marcado. El que gane ese cara o cruz, en un duelo de enorme incidencia sentimental –Monchi, Perotti, Fazio, Pau López...–, se las verá con el ganador del Olympiacos-Wolverhampton. Y en semifinales el Manchester United aparece como el gran escollo si va sorteando obstáculos hasta ese penúltimo jalón.

El equipo de Lopetegui, sea tercero o cuarto, estará cimentado sobre un récord histórico que remarca el gran papel del guipuzcoano: 16 partidos invictos consecutivos en una misma temporada. Sólo entre el final y el principio de las históricas temporadas 2005-06 (11 partidos sin perder, incluyendo Eindhoven) y 2006-07 (cinco más, incluido el campanazo de Mónaco) llegó a 16 sin perder. Y eso refuerza la confianza competitiva de este Sevilla que luchará hasta el final, por todo.