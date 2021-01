Youssef En-Nesyri vivirá un partido “especial” ante su ex equipo, el Leganés. El marroquí habló en la televisión del club, donde fue preguntado por sus sensaciones por enfrentarse al conjunto pepinero. "Va a ser un partido especial, pero también como todos", precisó el delantero, un hombre que está en racha ante el gol. El espigado futbolista desveló que que el balón del hat-trick a la Real Sociedad piensa llevarlo a Marruecos, donde le ayudaron mucho.

"El balón lo tengo en casa por ahora y lo llevaré a Marruecos. Me escribieron muchos y estoy muy agradecido por ello", puntualiza. Asimismo también destacó la ayuda recibida desde su país, desde donde dice que "el seleccionador habló bien de mí siempre y me ayudó a firmar con el Leganés y posteriormente todo salió bien con los minutos dados para venir al Sevilla", dijo refiriéndose a Hervé Renard, quien también fue partícipe del programa A Balón Parado. En este sentido y tras continuar recibiendo mensajes de su familia, habló de esa adaptación lejos de su zona de confort: "Llevo cinco años en España, más otros cinco fuera de casa, pero todo lo hago es para ayudar a mi familia, a mis hermanos...para que todo vaya bien. Ellos me han llevado donde estoy, me han ayudado a saber estar solo también y a seguir creciendo".

El delantero sigue teniendo sueños en el Sevilla. “Siempre que estoy en el campo quiero ayudar al equipo, dándolo todo para ganar. Ganar la UEFA Europa League en el primer año que llego al Sevilla no se olvida, con las dificultades jugando cada tres días, el confinamiento y todo lo vivido...hemos trabajado todos mucho para llegar a estos momentos”, añadió el delantero.