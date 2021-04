Penúltimo entrenamiento con la duda de En-Nesyri

La plantilla del Sevilla se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la penúltima sesión de entrenamiento previa al partido del lunes en Vigo ante el Celta (21:00). Para la cita Julen Lopetegui tiene a casi todos sus futbolistas disponibles, aunque algunos arrastrasn "pequeñas molestias", como En-Nesyri.

El entrenador sevillista ha reconocido que hay más de un futbolista tocado, pero no ha descartado a ninguno, excepción tácita de Escudero, que cumple su primera semana de cuarentena tras dar positivo en Covid-19 el Viernes Santo.

No es que diera muchas pistas el guipuzcoano sobre el estado físico de sus futbolistas, aunque sí habló de las habituales molestias. "Youssef (En-Nesyri) y alguno más ha tenido algún problemilla y no ha podido entrenar algún día como hubiéramos querido y vamos a esperar a mañana a ver cómo está todo el grupo para tomar las decisiones de la convocatoria y del once que vaya a salir en Balaídos".

Así pues, será en la jornada de este domingo cuando Lopetegui decida quién viaja a Balaídos para el partido con el Celta del lunes, aunque no hay parte médico ni ningún futbolista descartado, circunstancia esta en la que sí suele ser bastante franco el de Asteasu cuando sabe que no puede contar con algún jugador.

Así pues, todo hace indicar que En-Nesyri podrá llegar a la cita, aunque sólo el paso de las horas dictará su presencia ante el Celta. No ha hablado específicamente de ningún otro jugador Lopetegui, ya que el único por el que fue preguntado fue el delantero marroquí, a quien no se vio en el césped el viernes, último entrenamiento abierto a los gráficos esta semana.