Julien Escudé, el central que formó una pareja formidable e histórica con Javi Navarro y que ganó seis títulos con el Sevilla entre 2006 y 2010, ha analizado la actualidad del Sevilla, líder de la Liga tras ganar las dos primeras jornadas. Desde las campañas 06-07 y 07-08 no vencía el equipo nervionense en sus dos primeras comparecencias ligueras, y de eso ha hablado el francés en SFC Radio. En concreto, ha dejado una llamativa frase sobre Joan Jordán, al ser preguntado por los fichajes: "Me quedo con Joan Jordán. Representa esa identidad que quiere recuperar el nuevo Sevilla".

Según su visión, tanto Lopetegui como Monchi han querido volver a ese Sevilla competitivo. "El entrenador está transmitiendo eso, y los fichajes también. Entre Monchi y el entrenador se han comunicado y han sabido qué nos ha faltado el año pasado. Ahí hay que volver a lo que transmitía el Sevilla, que metía miedo en casa y fuera tenía repercusión, rapidez de ataque, una velocidad tremenda. Hay que volver a esa sensación, a esa identidad del club, del equipo y de los jugadores".

El ex futbolista galo, que sigue muy vinculado al Sevilla aunque vive en Madrid, recuerda sus inicios y cómo fue acogido, destacando la identificación y el vestuario. "Cuando llegué en 2006, del Ajax, me hice muy pequeño porque en el vestuario había una piña muy fuerte de jugadores nacionales, que conocían bien el club. Y sin hablar mucho tenían presencia, y nos sentíamos arropados y teníamos que sumar nuestras calidades y creo que es lo que están intentando".

Preguntado por las palabras de Joan Jordán en las que aseguraba que era muy buena la mezcla de gente de la casa y gente de fuera, Escudé se explayó. "En el mundo del fútbol se pierde identidad, las cosas van muy rápidas, los jugadores cambian de equipo y lo que engancha al jugador y le hace mojar la camiseta más que nunca es sentirse no solo, sino arropado por sus compañeros, la afición, la ciudad. Y eso hace que juegue no sólo por sí mismo. Y el Sevilla tiene ese nido de lo que representa la ciudad, lo que es el Sevilla, lo que ha logrado el club. Y el jugador dice, huy, no estoy en cualquier sitio. Hay un escudo y una camiseta y hay que mojarla al máximo cada partido".

Y más aún cuando se le preguntó por qué jugadores les están llamando más la atención: "Pues..., Joan Jordán. Tiene ese toque, ese juego, esa facilidad con la pelota... tiene un perfil muy, muy bueno para el Sevilla. Me gusta muchísimo Koundé, aunque todavía no lo vemos hecho. En Francia han alucinando porque el Sevilla se los ha robado para jugar aquí y estamos muy contentos por tenerlo en la plantilla. A Reguilón lo conocemos y es muy buen fichaje, por su actitud, su compromiso, su trabajo, su juventud... Todo eso va a sumar más y yo creo que hay una plantilla bastante equilibrada".