Fernando anuncia su adiós: "Espero que la gente me eche de menos"

Lo que no quería decir nadie lo ha anunciado el propio protagonista. Fernando ha quitado él solo las caretas. El brasileño ha anunciado prácticamente su marcha del Sevilla al final de la presente temporada, aunque Víctor Orta ha hecho parcialmente los deberes. Su sustituto, Boubakary Soumaré, estará aquí hasta junio también. O sea, que el Sevilla debe pensar en un sustituto -si es o no el francés lo dira su rendimiento y si el club está en disposición y quiere pagar la opción de compra- cuando acabe la temporada.

"Creo que será la última (temporada). No te voy a mentir. Tengo 36 años, creo que sí. No puedo decirlo al 100%, pero sí al 99%", ha dicho el ex jugador del Oporto y del Manchester City en una entrevista en Radio Marca. "Espero hacer otra temporada muy buena, que toda la gente me vaya a echar de menos. Por eso lo digo, que espero que la gente me eche de menos. Quiero hacer una temporada muy bonita. Creo que será la última. Puede que siga mi carrera en Brasil o Portugal. Mientras estoy en el Sevilla tengo que pensar aquí para que nosotros hagamos una temporada muy bonita", continuó el centrocampista.

Fernando cuando empiece la próxima campaña tendrá 37 (cumple en junio) y la plantilla se hace mayor. Jesús Navas cumplirá 38 en noviembre, Rakitic tiene 36, Sergio Ramos ha llegado con 37... Es un tema para tener en cuenta.

El veterano futbolista del Sevilla reconoce que no ha visto jugar a Soumaré, el que será su sustituto, pero siempre ha avisado de que el club debería haber fichado hace tiempo a un jugador en su puesto. "A Soumaré la verdad es que no lo conocía. Lo vi en algunos entrenamientos y es u chaval con un físico estupendo. Nos va a venir muy bien. Es muy joven y puede aprender a posicionarse. Nos va a venir muy bien".