Fernando: "Hay 28 expulsiones en la Premier y aquí más de cien, algo pasa"

Fernando Reges se mostró perplejo por el hecho de que el Sevilla se quedara con un hombre menos a los 19 minutos en el partido que empataron a dos ante el Celta por la expulsión del senegalés Pape Gueye por dos amarillas, y dijo que le parece "raro, extraño, tanta expulsión" en su equipo y también en la liga española.

"LaLiga es una de las mejores del mundo, pero hay cosa que no entiendo. Hay 28 expulsiones en la Premier y aquí más de cien. Algo está pasando, algo está fallando. Es raro, extraño", dijo el brasileño en declaraciones a Movistar. "Ha sido un partido complicado, desde la primera parte con diez futbolistas. Fue un encuentro muy difícil y es una pena encajar dos goles en el último tramo, pero competimos bien", dijo el jugador brasileño, que reaparecía este viernes tras estar cuatro partidos sancionado. "Creo que Pape Gueye va al balón. Nosotros llevamos 11 expulsados en la Liga. Es raro".

"Hemos hecho un partidazo. Es una pena haber encajado dos goles, pero vamos a seguir peleando para salir de ahí. Era un partido clave y hemos competimos bien", añadió el brasileño, quien también se refirió a la expulsión de otro compañero, el argentino Marcos Acuña, y comentó que "el colegiado está para gestionar, se dicen cosas que no hay que decir, pero no hay que expulsar siempre". "Lo de Acuña... hay que hablar y no expulsar siempre".