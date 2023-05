Fernando, la mejor noticia de cara a la visita a la Juventus

El Sevilla ha regresado este lunes a los entrenamientos después de que la final de la Copa del Rey haya dado un respiro a los profesionales nervionenses. El equipo técnico que encabeza José Luis Mendilibar ha dirigido la primera sesión de la semana con la buena noticia del regreso de Fernando, un jugador clave para el equipo por el equilibrio que da y la experiencia internacional que atesora.

El brasileño se perdió el choque ante el Espanyol por una indisposición y este lunes ha evidenciado que está totalmente recuperado, siendo la gran novedad en la vuelta al trabajo en la ciudad deportiva. Se prevé que el ex jugador del Oporto y el Manchester City sea titular ante la Juventus, duelo en el que no estará el héroe del último encuentro liguero, el franco-senegalés, Pape Gueye, autor del último gol a falta de 2 minutos para el final y que cerró la remontada y artífice de los otros dos tanto al asistir a Bryan Gil en el primero y al ser objeto de penalti en el segundo, obra de Ocampos.

Otra novedad en el entrenamiento de este lunes ha sido Tanguy Nianzou, cuya lesión muscular lo tiene apartado desde hace varias semanas. Sin embargo, el francés ha regresado con el grupo y ha participado parcialmente en la sesión, antes de retirarse al gimnasio. Es un paso.

Quienes no han entrenado sobre el césped han sido Suso y Lamela, al igual que el Papu Gómez. Suso se retiró lesionado el jueves ante el Espanyol y va a ser baja en Turín, mientras Lamela aún no ha regresado pero su dolor de espalda no debe impedirle entrenar en los próximos días.

Por último, Tecatito, con fiebre la semana pasada, tampoco está apto, aunque es baja seguro por falta de licencias. Marcao y Joan Jordán siguen al margen y ya avisó Mendilibar que han dicho prácticamente aduós a la temporada.