Fundada la primera Peña Sevillista en la India

Con el presidente José Castro de maestro de ceremonias, la delegación del Sevilla en la India ha sido testigo de la fundación de la primera peña sevillista en el país asiático, en Bangalore. En el marco de la visita institucional del Sevilla, con varios ejecutivos desplazados a la capital de Karnataka, el Silicon Valley de la India, Javier Farrán, sevillano y sevillista afincado allí, ha alzado el telón de la Peña Sevillista de la India.

Una cervecería de la ciudad hindú fue el escenario de la puesta de largo de esta peña que reúne a una sevillana y a muchos aficionados indios. La delegación sevillista, representantes del Bengaluru United, así como de la KSFA, la Federación de Fútbol de la región de Karnataka, y miembros del consulado de España en Bangalore fueron testigos de la fundación.

Javier Farrán explica cómo ha construido esta peña, a la que Castro ha agradecido su impulso "a 8.000 kilómetros de Sevilla". "En los últimos diez años he vivido entre Estados Unidos, México, Dubai y la India. Así como tuve la suerte de ir a varias finales, pero desafortunadamente me he perdido otras muchas finales, y he visto mucho fútbol en otras franjas horarias, por la mañana, por la noche… Y en la India era más difícil, aquí es complicado ver la Liga por la noche, van por delante en el horario. Pero ha sido clave la Fundación Vicente Ferrer, que tiene un departamento de deportes de la mano de la Liga. Y a través de ahí nos reuníamos, diez o quince personas, empecé a meter la semillita, a explicarles la diferencia entre seguir a un equipo como el Madrid o el Manchester y un equipo como el Sevilla, incidiendo en la pasión, y hasta aquí hemos llegado, fundando esta peña", explicó en SFC Radio.

"Nuestro fin es llegar al seguimiento de Real Madrid o Barcelona, pero hay que ser realistas y no intento convencerles con los títulos, que ellos tienen muchos más. Intento convencerles con que es mucho más divertido y somos más felices siguiendo a un equipo de corazón que por números. Les vas contando la historia del Sevilla, compartes tu vida de peñas en Sevilla, cómo se sigue en la ciudad a los equipos y quedan encantados", añadía Javier Farrán, un fiel de Nervión.

Para que haya seguimiento del Sevilla tan lejos "hay que estar en la Champions". "Si todo esto lo cuentas con el equipo en la mitad de la tabla, no llegas. Si no estás jugando contra el Manchester City tienes poco que contar. Yo he vivido el Sevilla de Segunda, de hecho acabo de recibir el correo de Fieles de Nervión. Y estando en Segunda, haciendo lo mismo que ahora, con las mismas ganas, no ha sido posible hacer lo que estamos haciendo ahora. Esto es posible porque estamos ahí".

La peña está compuesta por una sevillana que también reside en Bangalore, Javier Farrán... y el resto son indios. "Quedamos para comer antes de cada partido, echamos el día, y luego debatimos sobre el partido independientemente del resultado. Es un modo de vida, es una afición al fútbol barra pasión. Esta gente sabe mucho de deportes, y te hablan de características y de detalles de los jugadores del Sevilla que te impresiona, pero no han vivido la pasión. Entonces yo el fútbol lo fomento con un plan de convivir, de echar el día".

El propietario del Bangaloru United, Gaurav Manchanda, "es una persona encantadora, él hace sus números como empresario, pero también le pone todo el encanto, y promociona mucho", explica el presidente de esta peña tan exótica. "Porque él promueve estas quedadas en bares. En Bangalore hay más pasión por la Liga que en Dehli. Cuando promocionaron el gran derbi, había 150 personas con camisetas del Sevilla, unas enviadas, otras compradas. Y eso hace mucho. La gente que llegaba al bar por casualidad preguntaba, y les explicamos que quedamos para ver los partidos. Y así vamos sembrando".

Lo próximo será un desplazamiento para ver in situ al Sevilla. "Ya se ha hablado de la posibilidad de vivir un partido en el Sánchez-Pizjuán, está apalabrado con el presidente. Y probablemente en octubre mandemos a gente de la peña a Sevilla, en colaboración de la Fundación Vicente Ferrer, la Fundación Sevilla FC y la Peña Sevillista de la India".

El empeño de esta peña es complicado en este contexto, en la India, por el marginal seguimiento del fútbol español. "En general la Premier League tiene el 70-80% de los seguidores. Aquí el deporte nacional es el cricket, pero siguen otros muchos deportes. El fútbol es seguido, de la Liga sobre todo el Barcelona y el Madrid, y los equipos que ganan y están en la Champions también suenan y no se quedan sólo con los equipos campeones. Y el Sevilla, a través de su socio, el Bengaluru United, ha hecho mucho por estar en las noticias, y de hecho lo está”.