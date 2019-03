Pablo Machín: "Es el momento de hablar en el terreno de juego"

Pablo Machín ha atendido a la prensa tras el entrenamiento de esta tarde y antes de partir hacia Huesca en el vuelo chárter del Sevilla. El entrenador soriano se mostrado convencido de la reacción de su equipo en El Alcoraz. "Siento que el equipo está responsabilizado y que quiere revertir la situación. Y sin ir más lejos este sábado, que es cuando tenemos la primera oportunidad".

Una de las primeras preguntas ha ido dirigida a la influencia de las bajas en la defensa en el esquema de juego, en el dibujo, ¿defensa de tres o de cuatro? "En principio fue una alternativa, un plan de actuación para un partido concreto, como el del Barcelona. Tenemos que fijarnos en los futbolistas que tenemos y buscarles el acomodo en un sistema. Entiéndaseme bien, los buenos tienen que jugar siempre y hay que buscarles el entorno para que puedan demostrarlo. Hay futbolistas muy justos, si llegan. Todo lo tenemos que valorar. Deben tratarse incluso en el hotel y aprovechar las últimas horas. Y ya decidiremos quiénes podrán jugar. Hemos trabajado esta semana en diferentes alternativas, como en estos siete meses. Tanto la línea de tres como la de cuatro la trabajamos habitualmente para cuando las tengamos que utilizar".

Ausencias en la defensa: "Espero contar con dos centrales por lo menos, que ya nos dará una garantía de tener un equipo equilibrado. Estoy convencido de que todos van a poner el máximo para jugar. Hay algunos que querían probar más intensamente en estos entrenamientos pero creí más prudente dejarlo hasta el último momento para correr el menor riesgo".

Situación urgente: "Para mí cada partido es una final. Es cierto que hay momentos en los que tienes un margen, para arriesgar más o menos con los lesionados. Yo creo que hoy es un momento en el que tenemos que hilar muy fino y que lo fundamental es que los once que salgan estén en las mejores condiciones de competir, y si en algún momento debemos arriesgar porque no haya un jugador específico para una posición y acudir a otro, deberemos arriesgar un poco. Pero esta es otra final más".

Cuatro últimas salidas, balance de 8-0: "Son números rotundos y claros. Quiere decir que no hemos estado bien en ataque y que nos han hecho muchos goles, más allá de que nos hayan generado más o menos ocasiones. Los goles están ahí y son muchos. Con lo cual, tenemos que revertir la situación. Con equilibrio, con implicación de todos, con delanteros que defiendan y con defensores que ataquen, seguro que vamos a poder competir bien. Es el momento de hablar en el terreno de juego".

Dos competiciones y el cuarto puesto en juego: "La teoría dice que si estás sólo en una competición centras las fuerzas en la Liga. Pero yo prefiero estar en dos competiciones y ojalá estuviéramos en tres. Hay tres plazas que lo normal es que estén copadas por los tres equipos supergrandes, y hay otra que queremos pelear, que hemos sido el equipo que hemos estado ahí mucho tiempo, es decir, que capacidad tenemos. Después de estos malos resultados estamos a tiro de esa cuarta plaza, quiere decir que algo habremos hecho bien. La vamos a pelear hasta el final. Que es dificultoso, por supuesto, que hay muchos equipos en igualada de condiciones que el Sevilla, también. Pero eso es la competición".

Quien hizo un cesto... "Estos futbolistas han competido fenomenalmente bien en muchísimas jornadas y la capacidad la tienen. Esa implicación que me están demostrando en el día a día, la van a demostrar en el terreno de juego. Si no tenemos infortunio, la calidad de estos futbolistas, junto con la concentración y la intensidad van a hacer que hagamos un buen encuentro y que ganemos".

Convencido de trasladar la implicación al césped: "Estoy contento con la plantilla, con la implicación, con el rendimiento. Estos futbolistas me han demostrado que tienen muchísimas virtudes, las han puesto ya en el terreno de juego en un parte de la Liga, ahora las tienen que seguir poniendo y estoy convencido de que lo van a hacer".

Gonalons, el esperado, aún no está a punto: "Tenía muchas esperanzas en poder ir dándole minutos, o que nos ayudara en su capacidad. Es un gran jugador, y en los entrenamientos tiene aún alguna molestia. Y no es cuestión de sacar a un futbolista que aún no está en condiciones. Vamos a esperar un tiempo más y lo recibiremos con los brazos abiertos".