El insuficiente acceso de niños al Ramón Sánchez-Pizjuán

Uno de los problemas recurrentes que expresa cada año la afición sevillista es el del insuficiente acceso de menores al Ramón Sánchez-Pizjuán. Abonados, peñistas, aficionados en general se vienen quejando al club de que el aforo del estadio se ha quedado pequeño para que acudan los más pequeños. Y ahí estriba precisamente uno de los argumentos con más peso para ampliar su aforo, actualmente de 43.400 asientos, con más de 39.000 abonados con asientos, en el límite de lo que puede permitirse el Sevilla, que debe dejar un cupo para venta de entradas. La prometida remodelación no es caprichosa.

Desde la temporada pasada, el Sevilla y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando idearon una solución menor que palia de algún modo ese déficit en la presencia infantil en el estadio. Se trata del programa rotatorio de invitaciones a niños a través de las peñas. Una iniciativa loable y necesaria, pero quizá insuficiente.

Se trata de una promoción de una serie de entradas destinadas a menores "para determinados encuentros para los que no habrá problemas de disponibilidad de localidades". Fue el caso del Sevilla-Valladolid, al que acudieron 34.082 aficionados. Más de cincuenta de estos aficionados eran menores que fueron invitados por la Peña Sevillista Coria del Río Francisco Lama.

👏 En marcha, un año más, el programa de invitación a niños a partidos en el estadio a través de la @fpsevillistas.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 23, 2022

Las peticiones de las peñas son muchísimas. Pero no siempre el club puede responder a su demanda. Depende del partido, de la venta de entradas, del acceso de abonados al partido... El club elige partidos que, a priori tengan una demanda normal, no las grandes citas que no quiere perderse nadie. "Podríamos haber llenado hasta tres autobuses", explica para la web del Sevilla Juan Manuel Cordero, presidente de la peña sevillista coriana, que destacó "las caras de ilusión en los niños, muchos de los cuales se congregaron en la sede de la peña varias horas antes de partir hacia el Sánchez-Pizjuán, de las ganas que tenían".

El argumento está claro: hay que sembrar el sevillismo del futuro, algo difícil cuando los menores tienen el acceso restringido al estadio. Sebastián Polo, secretario de la Federación de Peñas San Fernando, destaca esta razón. "Los niños son el futuro sevillismo y hay que seguir cuidándolo, nosotros como federación estamos para ayudar a las peñas, que son las que más pueden hacer en este sentido. Agradecemos al Sevilla el esfuerzo que hace para que peñistas jóvenes sobre todo de fuera de Sevilla puedan venir a la Bombonera de Nervión, ya que de otra forma sería muy difícil".

Entradas para menores de 5 años

Desde hace unos años, además, el Sevilla tiene montado un plan logístico para que haya en cada partido un cupo restringido de menores de cinco años. De entrada, es imprescindible que el menor sea socio rojo y que vaya con un adulto abonado.

La persona que cumpla estas condiciones y quiera llevar a un familiar menor al fútbol debe solicitarlo previamente, siempre y cuando el partido no sea declarado de alto riesgo "y esto condicione la entrada de menores al recinto", según explica la web oficial en su apartado de entradas.

El club estipula un plazo para cada partido durante el que debe realizarse la inscripción solicitando la entrada. Generalmente, la demanda es amplia y es necesario un sorteo cuando se supera la disponibilidad de entradas para menores. Las entradas son enviadas por correo electrónico el mismo día del partido.

Esto ha provocado algunas veces incidencias, porque el abonado adulto puede no saber hasta el día del partido si el menor puede acceder o no al partido, lo que condiciona el plan familiar en los fines de semana. Un problema añadido a esta restricción estructural que sufre el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

De ahí que sean muchas las voces que claman por una ampliación, algo en lo que el club ya ha realizado varios estudios, aunque el famoso informe Legends, encargado a una empresa norteamericana, que debía hacer una encuesta para recabar información de aficionados sobre las necesidades a cubrir en la remodelación del estadio.

A principios de agosto, Accionistas Unidos desveló que el informe Legends ya estaba en poder del Sevilla, pero todavía no hay nota oficial alguna al respecto. De hecho, una de las peticiones de la plataforma minoritaria es que el nuevo estadio sea de 55.000 espectadores, de los que 5.000 se reserven a menores de 16 años de forma continua.